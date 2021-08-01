東京奧運｜稱台灣奪金「舉國歡騰」　時尚雜誌ELLE遭陸網民圍剿

台灣男子羽球好手李洋與王齊麟在東奧男羽雙打決賽擊敗中國雙塔，為台灣拿下羽球隊史上首面奧運金牌，台灣時尚媒體《ELLE Taiwan》搶先在Facebook寫下祝賀，其中「擠下中國隊」、「舉國歡騰」等字眼，遭大陸網民質疑「發這個什麼意思」，掀起一波言論征討。《ELLE Taiwan》隨後修改該則貼文，將上述字眼刪除。



正當台灣全民於7月31日晚間歡慶李洋與王齊麟奪得奧運羽球首金之際，台灣時尚媒體《ELLE Taiwan》於Facebook發文，稱「贏了！羽球男子雙打李洋、王齊麟又再次為台灣爭光，擠下中國隊，奪下奧運金牌，舉國歡騰啦」。

《ELLE Taiwan》在臉書發文祝賀台灣男羽雙打奪冠，卻因文字涉及「國家」字眼，遭大陸網友截圖並在新浪熱榜上掀起一陣撻伐。（截圖自新浪熱榜）

隨後即有大陸網民將該則帖文截圖，並顯著標記「中國隊」、舉「國」歡騰等字詞，掀起一波罵戰，同時也有不少大陸網民翻牆到「ELLE Taiwan」專頁繼續砲轟。

事發之後，《ELLE》中國版在官方微博發文，強調「台灣是中國不可分割的一部分」，並以恭喜「中國台北隊」和中國隊的選手，分別獲得奧運羽球男雙冠亞軍。但也有許多大陸網民緩頰，認為《ELLE》在兩岸是分開經營，因此中國版《ELLE》是「無辜躺槍」。

而「出事」的《ELLE Taiwan》也調整了爭議文字，刪除「擠下中國隊」、「舉國歡騰」等字眼，期望平息大陸網民的眾怒，但也因此引起一些台灣網民留言表達不滿，認為ELLE Taiwan輕易跪低。這場風波當晚也在台灣的討論區PTT引發討論。