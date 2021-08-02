國民黨主席之爭｜郝龍斌疑似靠向朱立倫　稱黨需要強力領導

在台灣，國民黨前主席朱立倫周一（2日）宣布參選國民黨主席，並於早上10時10分象徵性在「雙十」時刻，於Facebook發表參選宣言。



與此同時，前台北市長郝龍斌8月2日偕前台灣衛生署長楊志良、國民黨考紀會主委葉慶元召開記者會，宣示將共同向台北高等行政法院遞狀，聲請法院停止台灣衛福部對高端疫苗的緊急授權（EUA）處分，以保障民眾健康。

不過，比起聲請撤銷高端疫苗EUA，現場傳媒也相當關注郝龍斌如何看待國民黨看待朱立倫宣布參選。

前台北市長郝龍斌8月2日偕前台灣衛生署長楊志良、國民黨考紀會主委葉慶元召開記者會。（吳逸驊攝）

針對被詢及對朱立倫參選國民黨主席的看法，郝龍斌回應，可以看到民進黨在這幾年執政荒腔走板，尤其在疫苗及疫情控制上未獲滿意。他指，國民黨這幾年的表現也未盡理想，在野黨最重要的是強而有力的監督，這方面國民黨做得不好，不要寄望於大家討厭民進黨，就會喜歡國民黨，國民黨須真正能夠接地氣、反映民意，否則未來發展堪憂。

他指出，朱立倫站出來選擇他的方式為國民黨盡力，非常清楚看到國民黨需要強而有力的領導，他們提訴願也是為國民黨盡力，重點是接地氣、反映民意，展現戰鬥力，這是國民黨最缺的。

由於朱立倫在Facebook上的參選宣言也強調，「此時此刻的國民黨，需要的是有效的領導」，郝龍斌本次發言，與朱立倫之間看似相互呼應。郝龍斌稱，現在國民黨要能接地氣，包括他，包括朱立倫，都要深切了解，必須要改變，傾聽基層聲音，朱立倫決定選黨主席前，也廣徵各方意見。

談到是否跟朱立倫有私下討論，郝龍斌回應，他跟朱立倫是好朋友，常有私下溝通、聯繫跟討論，他會用他自己認為好的方式來替國民黨盡力。

楊志良批評現任國民黨主席江啟臣，稱民進黨這麼爛就是因為國民黨太爛，國民黨有兩萬個人出來競選主席，這個黨就有救。只要是國民黨黨員，就算是趙少康加入一天，只要願意出來參選，通通可以出來競選，只要有好的理念跟風格可以領導。江啟臣（對）有人要選主席，就要鼓鼓掌。

郝龍斌公開「明示」江啟臣領導不夠強而有力，與朱立倫的結盟意味昭然若揭。