國民黨主席之爭｜朱立倫：台獨已騙了20年　盼兩岸求同尊異

國民黨主席之戰進入白熱化階段，參選的熱門人選國民黨前主席朱立倫8月2日宣佈參選國民黨主席，並於當地時間8月3日召開參選記者會，刻意選在早上10時10分，搶「中華民國」的「雙十象徵」。



國民黨的兩岸論述向來引人矚目，國民黨現任主席江啟臣去（2020）年拍板「基於中華民國《憲法》的九二共識」，讓九二共識緊扣住「中華民國」此一底線，並以中華民國《憲法》為兩岸交往根據，在去年國民黨遭逢慘敗、兩岸政策腹背受敵的時候，勉強讓國民黨兩岸政策稍有喘息。

國民黨前主席朱立倫宣佈參選國民黨主席，8月3日召開參選記者會。談到兩岸，他炮轟民進黨喊台獨騙了台灣人20年。 （吳逸驊／多維新聞）

朱立倫既宣佈參選，兩岸議題必然成為他與江啟臣間的關鍵檢視點之一。朱立倫被問到他與江啟臣的兩岸政策有何不同，他表示，8月3日正好是「一邊一國」20周年，民進黨騙了台灣人20年，搞「一邊一國」、「台灣正名制憲」，做到的就是騙，連未來奧運正名都不敢做，民進黨只不過想要用一邊一國、「台獨」正名欺騙選民，國民黨才是穩定兩岸的力量，才是捍衛「中華民國」最重要的力量，讓大家安定繁榮最大的力量。

當被問到對「九二共識」的看法時，朱立倫說，國民黨過去黨章、黨綱規定的重要基礎都要延續（九二共識為國民黨政策綱領），更要能夠在這基礎之上，讓兩岸更和平，讓大家過好日子，他提出來希望能夠「求同尊異」，不是只是「求同存異」，更要能夠求同尊異，相互尊重。

朱立倫說，像這次奧運比賽，大家看到不管台灣羽球國手戴資穎對大陸羽球國手的陳雨菲、台灣羽球男雙組合王齊麟與李洋與大陸的比賽，不論台灣贏了或不幸輸了，大家相互欣賞，相互尊重、相互加油，兩岸從善意尊重，走向求同尊異。

此外，外界質疑朱立倫在去（2020）年國民黨形勢最危急的時候不出來競爭國民黨主席，今（2021）年才出來選，朱立倫回應，去年他希望不同世代有機會承擔這個工作，江啟臣當選的時候他非常高興，希望新生代好好做好好改革，但是這一年半很多支持者、很多黨員同志都希望國民黨更強更好，改變現狀，能夠贏得2022年台灣縣市首長選舉，面對這樣的困境，他必須站出來。

談到江啟臣是否領導力不佳？朱立倫僅回應，如果這一年半大家都很滿意，他也不必出來。