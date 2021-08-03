東京奧運｜台灣政界評小S風波　國民黨趙少康：陸方應展大國氣度

台灣藝人小S在社群平台Instagram，給參與2020東京奧運的中華台北隊選手加油打氣，並以「國手」稱呼之，引發中國大陸網民出征，指控小S台獨，甚至多家企業也宣佈與小S中止合同關係，使其丟失了幾個代言，此案更牽連其家人及多名藝人。



對此，台灣資深媒體人趙少康8月3日在其Facebook粉專頁面表示，身為台灣藝人，替奧運「國手」加油何錯之有？他呼籲中國大陸的朋友們展現泱泱大國的氣度，不要又讓藝人必須選邊站，成為兩岸政治角力的犧牲品。

趙少康在其臉書聲援小S，向中國大陸呼籲泱泱大國應展現風度。（Facebook@趙少康）

趙少康說道，今年東奧中華台北隊選手表現優異，在疫情籠罩下振奮人心，除小S外的台灣群眾都齊心替國手集氣加油，如果這樣就被打成「台獨」，只會讓兩岸的距離越推越遠。他也指責到，面對中華台北隊選手奪金，頒獎台上升起奧會會旗與中華民國的國旗歌，中央電視台竟然直接切斷直播，東奧開幕式上，中華台北隊進場時，騰訊為了不讓大陸民眾看到中華台北隊，最後連中國隊進場的畫面都沒播出，也成為一場笑談。

趙少康呼籲，泱泱大國就應該展現大國風度，過去中國害怕輸給日本、韓國，現在連輸給台灣都那麼在乎，頒獎典禮都要封殺，實在小氣。奧林匹克的精神在體現「相互理解、友誼、團結和公平競爭」，讓政治歸政治，體育歸體育、影藝歸影藝，是大陸官民得趕快補修的學分。