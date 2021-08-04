台灣第二季GDP逆勢增7.47％　兩岸三地疫下經濟增速比一比

台灣行政院主計總處7月30日公布，第二季GDP按年成長概估7.47％，不僅較六月預測上修0.54個百分點，且高於此波疫情前預測的7.16％。彭博分析指出，龐大的出口需求，抵銷掉防疫管制的影響。



台灣行政院主計總處6月初雖上修今年GDP成長至5.46%，但考量疫情衝擊民間消費，將第2季GDP成長由7.1％下修至6.93％；其中，今年民間消費實質成長下修0.99個百分點至2.57％，出口及投資則同步上修。不過，由於出口及投資優於預期，加上民間投資動能持續，再度上修第2季GDP成長至7.47%，若下半年GDP維持預測不變，今年GDP可望再度上修。

疫情爆發前的西門町。（Huang Yingone/Unsplash）

彭博30日報道指出，台灣在第二季的經濟成長比預期還快，由於龐大的出口需求，抵銷掉防疫管制的影響。根據政府上周五（4日）公布的數據，第二期的GDP相較於去年同期成長了7.47%，遠高於彭博預估的中位數6.65%。然而當科技龍頭和海運業的榮景幾乎要創下紀錄的同時，服務業卻苦苦掙扎於克服防疫管制造成的衝擊。

東亞各地GDP表現如何？

兩岸三地來看，台灣表現不算遜色。香港今年第二季GDP按年增7.5%；中國則按年增7.9%，略低於預期。與港、台同處亞洲四小龍的新加坡、韓國，第二季GDP分別按年增長14.3%、5.9%。

回顧第一季GDP增長數據，中、港、台分別按年增長18.3%、7.9%、8.16%，新加坡、韓國則分別按年增長1.3%、1.8%。