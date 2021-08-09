專訪｜國民黨國際事務部副主任何志勇：民進黨看到外國人就跪下來

國民黨前主席朱立倫日前宣佈參選國民黨主席，並在接受廣播專訪過程中，暗批現任國民黨主席江啟臣「荒廢」對美工作，同時宣示他當選國民黨主席後就會立即訪美，並在當選第一天開始籌備國民黨駐美辦事處。

不過，針對朱立倫的說法，台灣媒體引用不具名國民黨務人士說法，指出江啟臣的主張，是以「中華民國」利益為先，「親美但不犧牲食安」、「和陸但不犧牲國安」，「親美、和陸但更愛台灣」，且獲邀與會今（2021）年「美台國防工業會議」，10月將率領退役軍事將領、前外交官員、專家學者的小型代表團與會（江啟臣已於8月6日晚間證實已獲邀參加「美台國防工業會議」）。

多維新聞訪問國民黨國際事務部副主任何志勇，內容稍經編輯後轉載於《香港01》。



國民黨主席江啟臣8月6日晚間宣佈，他已接獲美方邀請，參加「美台國防工業會議」。江啟臣強調，拼國民黨外交，為「中華民國」交朋友。 （facebook @ 江啟臣）

基於互信不公開宣傳 不說不等於沒做

多維新聞詢及朱立倫的「江啟臣荒廢對美工作說」，何志勇表示，朱不只在接受廣播專訪時提到，參選的時候就有對國民黨的對外關係提出些評論。就他們的角度來講，國民黨是在野黨，在野黨做國際工作有其侷限性，跟以前國民黨執政不同。至於說荒廢對外工作，恐怕跟事實有落差，比方說國民黨為了去（2020）年的開放進口萊豬、疫苗問題，跟國際（友人）、美方有多次溝通。

何志勇強調，這種事情基於「工作倫理」跟「互信」，沒辦法說見完面就跟媒體宣佈，跟誰見面談了什麼事情，對方可能也不願意。但是「我們不講不代表沒有做」，也儘量做。而反對萊豬這部分在藍營，包含朱立倫，應該也都是支持這樣做（向美方表達立場），因為台灣人健康更優先，國民黨重視美國關係，但更重視台灣人健康。

何志勇認為，萊豬議題方面美國人有美國人的感受，不過還是就事論事，如美台重啟TIFA也樂觀其成，政黨外交能做的儘量做。

他特別指出，不只是美國，國民黨也對日本下了很大的功夫，國民黨希望跟美日有好的關係，就像日本官員也很常跟國民黨交流，中間有些細節不方便透露。國民黨跟自民黨幹部有不公開的線上會議，他再次強調，「這是工作倫理」，對方覺得這樣（運作）可以也不希望媒體報導的時候，就不會拿出來說嘴。

何志勇更說，今（2021）年把歐盟駐台代表高哲夫（Filip Grzegorzewski）請來國民黨演講，江啟臣也在現場，顯示國民黨對於國際事務的重視跟多角化經營的決心，不能天天巴著美國 。他也知道有些政黨或某些政治人物會公開宣傳（跟誰見面），但這事情只要一做就沒有下次了，因為互信被破壞。

宣佈參選國民黨主席的朱立倫8月5日接受台灣媒體人黃暐瀚廣播專訪，針對國民黨支持度首度超越民進黨，他回酸要各項民調都贏。朱立倫也喊話，他當選黨主席，會拓展美日關係，當上國民黨主席將立即訪美。 （《POP撞新聞》製作單位提供）

至於朱立倫的說法，何志勇說，可能畢竟人沒有在裡面，所以他們對這方面不是那麼清楚，他們應該也會理解，並不是國民黨對美國工作荒廢。對美關係方面再怎麼樣親美，還是不能放棄台灣人的健康議題，該客氣的客氣，該講的也都有講，國民黨跟民進黨不同，民進黨是看到外國人就跪下來，國民黨有國民黨的氣節，看朱立倫用什麼觀點談，也許他有些指教，對外工作很難在一年內變成一百分，但他們不斷努力，相信大眾看得到進步。

國民黨主席江啟臣2020年6月15日拜會時任美國在台協會（AIT）處長的酈英傑。（國民黨供圖）

他進一步舉例，去（2020）年他跟美國當地華裔政治領袖，不論民主黨籍、共和黨籍的都有聯絡，想辦法把國民黨跟美國華府的關係串起來，因為前幾年國民黨沒有國際事務部，從成立到現在一年多，這方面也得到些成就，新聞搜尋一下就能找到國民黨國際事務的相關工作成果。

何志勇透露，8月11日會有飛虎隊80週年紀念展，邀請曾經親身經歷過六四事件的徐宗懋出席，也邀請美方的參加，之後也有由美國人製片與配音全英文的台北城市觀光影片，這事情民進黨沒有在做。國民黨國際事務部也有多位具有美國生活經驗或留學經驗的同仁，精通日文、俄文等多國語言。

國民黨國際事務部副主任何志勇與歐盟駐台代表高哲夫（Filip Grzegorzewski）合影。（facebook @ 何志勇-國民黨發言人）

國民黨常受邀美台國防工業會議 對美關係暢通

談到媒體傳出江啟臣受邀參加美台國防工業會議，何志勇說明，這是每一年例行的事情，過去每一年都有派代表，去（2020）年因為疫情用線上方式參加會議，今年的話現在言之過早，國民黨當然會參加，只是用什麼形式而已。是黨主席本人參加還是線上參加，或是派代表參加，都看當下疫情的發展。

至於曾傳出江啟臣跟美國在台協會（AIT）前處長酈英傑（Brent Christensen）見面談論蔡英文政府開放進口萊豬的事情，何志勇表示，他跟江啟臣見過酈英傑好多次，很多場合或宴會、私下活動都有，很多事是不公開、私下的，去年也有帶過革命實踐研究院的實習生參訪AIT，國民黨跟美國互動都算順利，還找得到人。

多維新聞詢及會不會認為基於工作互信不能公開，被「有心人士」見縫插針，何志勇也說，不公開是工作倫理而且是雙方互信，因為對方如果說不願意公開，當然不能公開，譬如說跟酈英傑見面，對方說這事情「我們知道就好」，如果公開是非常失禮的事情，而且不只是美國，任何外館都是，這是禮貌，不要去消費人家。對外宣傳不一定要迎合，但是表達立場有好的互動，這應該是個良好互動的過程，而不是「對方開單，我方全收」。

何志勇強調，「中華民國」不是附庸國，台灣人要有台灣人的骨氣，即便以前馬英九任內，也不是照單全收，談判來來往往的，民進黨看起來是照單全收，結果拿到的都空頭支票。

他總結，國民黨對外事務不管誰當黨主席，對外事務方向不因此改變，都希望與人為善，跟世界凸顯國民黨、「中華民國」立場，國民黨國際事務部從零到有也不過一年時間，在野黨可以把歐盟駐台代表高哲夫請來，已經具有很大的象徵意義了。