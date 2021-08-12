民進黨稱北京對立陶宛施「懲罰性外交」　綠委：不希望零和競爭

北京抗議立陶宛允許台灣設立以「台灣」為名的代表處，不但召回駐立陶宛大使，也要求立陶宛召回其駐中大使，立陶宛發表聲明提及「一中」，強調「決心與台灣發展互惠關係」。民進黨8月11日對中國的「懲罰性外交」表達遺憾，指民主國家之間建立友好關係是「自然不過的事情」，沒有國家應該為與台灣友好而受到報復。



立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis，左）挺台立場堅定。（Twitter＠Lithuania MFA）

民進黨發言人謝佩芬表示，中國此舉顯然是為了威脅立陶宛改變決策，不過，立陶宛外交部已經正式表示不會受任何國家威脅，立陶宛國會議員也公開表示，對於立陶宛要在台灣設立代表處的決定不會感到抱歉。她強調，民進黨全力支持與台灣共享自由民主理念的立陶宛，「我們絕不向中國的霸凌行為低頭」。

另外，民進黨立法院黨團也為此案召開記者會，民進黨團書記長、立委羅致政開頭就感謝「立陶宛全國上下對這樣重要的外交決定表達支持」，譴責中國在國際社會繼續「零和競爭」。他說，台灣與立陶宛互設辦事處，推進雙方關係的作法，最近遭到中國採取反制，目的是要霸凌、威脅施壓立陶宛改變決策，在這樣的情況下，台灣更應該力挺友人能做「一個正確的決定」。

民進黨立委羅致政日前感謝美國、日本、立陶宛致贈台灣疫苗。（facebook @ 羅致政粉絲團）

羅致政並強調，台灣在國際社會中，從來不尋求跟中國在其他第三國推動「零和關係」，中國在這些家如何進行經貿往來，「這是他們雙邊關係要進一步評估的」，對台灣來說，任何想跟台灣交流的國家，不論是文化、經貿、科技等各方面的交流，都樂於看待，「我們不會從事零和關係，迫使第三國必須在中國跟台灣之間做出選擇」。

羅致政批評，偏偏「零和」是中國希望推動的方向，而這顯然違背了國際社會的共同期待，「各國都有自己的權利，決定如何跟其他國家推動雙邊關係」。他並提及先前的捷克，指中國即便施壓捷克，但捷克在台灣，或台灣在捷克均互設代表處，台灣樂於跟任何國家近一步推動雙邊關係，期待中國不要進行「零和競賽」，給這些國家帶來更多難處。