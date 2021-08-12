北京40年來三次召回大使均為台灣　專家：可對立陶宛降級外交關係

北京抗議立陶宛允許讓台灣以「台灣」為名，在立陶宛設立辦事處，8月10日宣佈召回駐立陶宛大使，內媒《新京報》報導表示，中國外交史上也曾有過召回駐外大使，甚至還有更嚴重的外交關係降級事例，基本上是和台灣有關，除這一次的立陶宛事件，上一次是1995年李登輝訪美，中國召回時任駐美大使，在更久以前是1981年荷蘭售台潛艦，中荷外交關係降為代辦級。



蔡英文臉書發文強調立陶宛設處是「重要外交突破」。（Facebook@蔡英文）

報導採訪「中國國際問題研究院歐洲所」所長崔洪建，他指，兩國外交交往中，如果外交關係出現問題，最嚴重的級別就是斷交，其次是外交關係降級和互相驅逐大使，召回大使僅次於互相驅逐，但實質上後果與互相驅逐一樣。沒有大使後，駐當地的外交機構不再有本國的全權授命，無法開展很多重要外交工作，經貿領域的合作也會受影響。

崔洪建提及，中國外交史上也曾有過召回駐外大使，甚至還有更嚴重的外交關係降級事例，基本上都與台灣有關。1995年，美國克林頓（Bill Clinton）政府允許李登輝訪美，中國召回時任駐美大使，後來美國做出「三不」承諾，即「不支持兩個中國、一中一台；不支持台灣獨立；不支持台灣加入以主權國家為成員的國際組織」，克林頓後在第二任期調整對中政策，中美元首才實現互訪。

另一次為1981年，因荷蘭政府批准售台潛艦，中荷兩國關係降為代辦級，直至1984年，中荷恢復大使級外交關係。

崔洪建認為，未來中國駐立陶宛大使是否返回崗位，要看立陶宛接下來的表態和實際行動，短期來看，雙方目前的狀態還會維持一段時間，如果立陶宛繼續做出一些「出格的、有損中國核心利益的舉動」，中國可能會採取更嚴重的舉措，比如外交關係降級或斷交。