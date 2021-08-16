塔利班入城｜美國使館速撤　國民黨趙少康：阿富汗是台灣前車之鑑

阿富汗的塔利班（Taliban）在8月15日以摧枯拉朽、迅雷不及掩耳之勢，攻入並控制了阿富汗首都喀布爾（Kabul），在不到24小時前美國政府才宣佈要加派人力協助美國大使館的人員撤離，前腳都還沒離開，塔利班就進入喀布爾。



台灣資深媒體人趙少康在8月15日於Facebook粉專頁發文，指出美國總統拜登（Joe Biden）在今（2021）年4月14日宣佈要在9月11日前撤回所有的海外美軍，接着又加碼提前到8月31日前撤軍，結果4個月之內山河變色。8月15日下午塔利班軍隊攻進首都喀布爾，佔據喀布爾大學後，阿富汗政府內政部長宣佈要和平移轉政權給塔利班，阿富汗總統加尼（Ashraf Ghani）將迅速辭職讓出政權。

趙少康評析了阿富汗的狀況，指出美國並非綠營想像中的可靠，阿富汗的境遇是台灣必須參考的前車之鑑。（Facebook@趙少康）

趙少康說，美軍及其盟軍原來估計還可以拖一到一年半時間，沒想到塔利班三個月就拿下了阿富汗，拜登下令調動3,000名軍人進入阿富汗，諷刺的是，他們不是去幫阿富汗打仗，而是幫美國大使館人員撤退。

趙少康表示，回顧2020年2月29日，美國和神學士簽署歷史性協議，接着神學士與阿富汗政府於9月12日展開和平會談。談談打打就把阿富汗政府犧牲掉了。這不禁讓人想起1975年美國在主導南北越簽署巴黎和談後，美軍撤離，北越軍隊大舉進犯南越，攻城掠地，南越政權垮台，美國派直升機把西貢大使館人員倉皇撤走的悲慘畫面。

趙少康接着引介《紐約時報》（The New York Times）的報道警告，台灣應該對阿富汗的遭遇感到緊張，應該覺得美國不可靠，但在台灣，關心阿富汗前途的人不多，在民進黨政府的麻痹政策之下，大多數人民不知道阿富汗很可能就是台灣的前車之鑑。

趙少康抨擊民進黨政府灌輸台灣人「中共不會打台灣」、「打了美國會來救」等一廂情願想法，把台灣的前途和台灣人的生命完全交到中國及美國手上，既愚笨又不負責任。

趙少康分析到，美國對台灣其實跟對阿富汗的政策一樣，都是「協助你訓練自己的軍隊保衛你自己的國家」，不同的只是，美國給阿富汗錢，但台灣則是給美國錢，沒有美國派兵，他問到以台灣目前的軍隊素質及訓練能抵抗多久？

趙少康接着評析，綠營一定會說台灣比阿富汗對美國重要，阿富汗位居中亞心臟樞紐地位，人口3,800萬，現在落入塔利班手中，很可能重新成為恐怖份子的重要養成基地，對美國的威脅大大增加，如果對美國不重要，美國幹嘛全盛時派軍十萬到阿富汗打仗？

趙少康最後表示，老共不可測、老美不可靠，要靠還是要靠自己，兩岸之間應該是「要和不要戰」，如果要戰就要好好準備，問題是台灣做好戰爭的準備了嗎？台灣如果不想成為第二個阿富汗，就要在「和」「戰」之間想清楚，要和還是要戰？和要怎麼和？戰要如何戰？像現在一樣，緊抱美國大腿就以為天下太平，混一天拖一天就以為永遠沒事，國無近慮，必有遠憂，上下交徵騙，不知險之將至。