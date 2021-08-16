阿富汗局勢｜台灣學者黃介正：揭美國對台關係本質　從未承諾參戰

塔利班（Taliban）在8月15日以迅雷不及掩耳之勢攻陷阿富汗首都喀布爾（Kabul），讓美國政府甚至只能狼狽倉促的撤走使館人員和銷毀文件。
台灣淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正接受台媒《中國時報》採訪時評論到，許多人認為台海一旦開戰，美國會協防台灣，這是「過於浪漫的想法」，美國不會幫台灣跟解放軍打，也不會與台軍並肩作戰。兩岸最務實的作法是要設法避免戰爭，第一步就是要重啟溝通管道，以防意外發生時誤判。
黃介正指出，對於此次美國在阿富汗撤軍，揭露出美國對台灣的安全承諾，無論是《台灣關係法》或美國政府的聲明，都是協助台灣自我防衛，而不是美國協防台灣或者幫忙打仗，「這些從來不在美國的承諾之中」。
黃介正認為，美軍跟解放軍不會直接交火，因為這兩個都是有核武的國家，美國連伊拉克、阿富汗都搞不定了，在遠東地區的戰爭都不是勝利離開，跟中國大陸更不會發生大規模軍事衝突。
所以台海一旦有事，他說，美國最多只是提供台灣部分協助，像是彈藥的補充、公海上不讓商船郵輪被中國大陸截斷等等，不會與台軍並肩作戰，因為雙方沒有聯合訓練、聯合演習，兩方語言不通、武器裝備不同，在沒有聯合訓練情況下不可能聯手作戰，台灣境內民眾可能因為60多年沒打仗，美國說幾句話就以為美軍站在你身邊，「這都是過於浪漫的想法」。
黃介正指出，美國對日韓澳等軍事同盟國家，是在兩國條約中載明的安全承諾，但對台灣的承諾只是《台灣關係法》和一些在國會的證詞或政策演說，且只及於協助台灣自我防衛而不是防衛台灣，「這兩者的差別要非常清楚」。
因此他認為，台灣要採取的大陸政策應該是要預防戰爭不會發生，這就不能比華府還挑釁北京，或者雖不挑釁但拚命搞「去中國化」，中國大陸國家主席習近平近來的談話仍是說「和平統一」，因此預防戰爭的第一步就是兩岸要重啟溝通管道。
黃介正最後強調，目前連台灣「海峽交流基金會」和中國大陸「海峽兩岸關係協會」的溝通都是「已讀不回」，兩岸無法直接溝通，風險就會比較大，誤會也容易產生，一旦出現類似之前導彈誤射意外，就很難處理，儘速創建直接溝通管道是當務之急。