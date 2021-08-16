阿富汗局勢｜台灣學者黃介正：揭美國對台關係本質　從未承諾參戰

塔利班（Taliban）在8月15日以迅雷不及掩耳之勢攻陷阿富汗首都喀布爾（Kabul），讓美國政府甚至只能狼狽倉促的撤走使館人員和銷毀文件。

台灣淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正接受台媒《中國時報》採訪時評論到，許多人認為台海一旦開戰，美國會協防台灣，這是「過於浪漫的想法」，美國不會幫台灣跟解放軍打，也不會與台軍並肩作戰。兩岸最務實的作法是要設法避免戰爭，第一步就是要重啟溝通管道，以防意外發生時誤判。



喀布爾上空的撤僑的美軍直升機讓人想起越南戰爭結束時美國撤離西貢的一幕。（路透社）

黃介正指出，對於此次美國在阿富汗撤軍，揭露出美國對台灣的安全承諾，無論是《台灣關係法》或美國政府的聲明，都是協助台灣自我防衛，而不是美國協防台灣或者幫忙打仗，「這些從來不在美國的承諾之中」。

黃介正認為，美軍跟解放軍不會直接交火，因為這兩個都是有核武的國家，美國連伊拉克、阿富汗都搞不定了，在遠東地區的戰爭都不是勝利離開，跟中國大陸更不會發生大規模軍事衝突。

所以台海一旦有事，他說，美國最多只是提供台灣部分協助，像是彈藥的補充、公海上不讓商船郵輪被中國大陸截斷等等，不會與台軍並肩作戰，因為雙方沒有聯合訓練、聯合演習，兩方語言不通、武器裝備不同，在沒有聯合訓練情況下不可能聯手作戰，台灣境內民眾可能因為60多年沒打仗，美國說幾句話就以為美軍站在你身邊，「這都是過於浪漫的想法」。

黃介正指出，美國對日韓澳等軍事同盟國家，是在兩國條約中載明的安全承諾，但對台灣的承諾只是《台灣關係法》和一些在國會的證詞或政策演說，且只及於協助台灣自我防衛而不是防衛台灣，「這兩者的差別要非常清楚」。

因此他認為，台灣要採取的大陸政策應該是要預防戰爭不會發生，這就不能比華府還挑釁北京，或者雖不挑釁但拚命搞「去中國化」，中國大陸國家主席習近平近來的談話仍是說「和平統一」，因此預防戰爭的第一步就是兩岸要重啟溝通管道。

黃介正最後強調，目前連台灣「海峽交流基金會」和中國大陸「海峽兩岸關係協會」的溝通都是「已讀不回」，兩岸無法直接溝通，風險就會比較大，誤會也容易產生，一旦出現類似之前導彈誤射意外，就很難處理，儘速創建直接溝通管道是當務之急。