阿富汗局勢｜台灣為何感受強烈？　台學者：美軍倉皇撤離不符期望

阿富汗局勢日前風雲突變，政府軍兵敗如山，塔利班（Taliban）組織勢如破竹，迅速佔領首都喀布爾，宣佈組成新政權。美軍撤離過程中，「西貢時刻」場景再現，也引來台灣部分輿論關注。對此，有台灣學者認為，台灣與阿富汗不一樣，之所以引起台灣關注，是美軍撤離醜態難符其強軍形象，其可信度已受到嚴重灼傷。



淡江大學戰略所教授黃介正認為，之所以感受強烈，是因為美軍在撤離過程中沒有展現「世界強軍」應有的風範。（楊家鑫／多維新聞）

8月17日，國民黨智庫「國家政策研究基金會」舉行「阿富汗變天後的國際情勢」記者會。針對近日阿富汗情勢引起台灣輿論關注，淡江大學戰略所教授黃介正指出，原本美國是要清剿恐怖組織，後來卻變成扶植親美政權，深陷泥淖，讓美國國力走下坡。拜登做的是「痛苦但正確」的政治決定，因為美國必須止血。

黃介正表示，其實外界都知道了美軍即將撤退，但台灣今天之所以有如此強烈的感受，是因為美國做了一個低於外界期待水準的撤離規劃，號稱「地表最強戰鬥部隊」的美軍，在執行過程中，丟下太多有價值的武器裝備，只把人員倉皇撤離，看不出來是一個「節制之師」（軍紀嚴整的軍隊）。

他指出，台灣與阿富汗不一樣，但感覺有相同。不同之處在於，首先，「阿富汗是一個衰敗國家，貪污失能，台灣是民主典範，被全世界鼓掌的」；其次，台灣沒有叛軍勢力；第三，阿富汗地形很難中央政府治理，而台灣高度城市化；第四，阿富汗識字率遠遠地於台灣；第五，在阿富汗，美國對手是塔利班武裝組織，如果台海有事，對手是「亞洲最強」的解放軍；第六，台灣對美國而言，只有撤僑問題，沒有撤軍問題。

那既然阿台不一樣，為何台灣還是會這麼想？黃介正表示，美國、英國等西方國家報章媒體講得最傷的是，美國的信用度、可信賴度受到嚴重灼傷，且難在短期內讓盟友放心，這需要美國花長時間重建。

至於如果中共武力犯台，美軍是否幫助台灣？黃介正指出，媒體常講的「美國協防台灣」，其實是「協助台灣自我防衛」，而不是來幫忙打仗的。台灣跟美國無同盟、無邦交、無駐軍、無聯訓、無聯演。如果台海有事，美國既不可能替台灣打仗，讓台灣民眾搬椅子看好戲；也不可能美台軍隊並肩作戰，因為沒有聯訓聯演，就不可能打同盟作戰。

他說，最可能是美國國會譴責，政府發表聲明，進行外交干預，最多出兵擺姿態，但不會跟解放軍動手。

台海情勢緊張，台媒《ETtoday新聞雲》曾發起民調，其中「18、19歲」年齡層願意「自己或家人上戰場」比例高達96%，卻有高達87%不支持「恢復徵兵制」。（ETtoday新聞雲）

同時，黃介正坦言，自己從事很多對美交流，但很多數字不敢跟美國人講，例如台灣退役士兵兩年才有一次可能被抽到的五天教召；民調顯示18至19歲的青年有逾九成願意自己與家人為台灣而戰，但問到是否願意恢復徵兵制，卻有超過八成不願意。

他說，如果老實跟美國人說，「美國人會說那你們自己玩，美國不會犧牲美國子弟性命，去救一個不願捍衛自己國家、後備體系如此鬆散的國家」。這還沒談到國防預算軍購的問題。而從對日抗戰到台澎保衛，都是先付出相當代價，不被擊潰，美軍才出手協助。

黃介正最後強調，其實談戰爭很容易，尤其現在不缺「鍵盤黨」，每天都在鍵盤上打仗，但台灣的發展是要維持台海和平，對台灣而言「不戰為勝」。尤其未來幾年，台灣面對兇險很多，如何維持讓中共中央軍委無法下達決心，才是台灣最重要的努力目標，與其期待美國相救，不如做好穩定台海和平的角色。