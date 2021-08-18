阿富汗變天｜被遺忘的越南難民營　回顧台灣一段人道援助史

阿富汗一夕變天，塔利班（Taliban）幾乎沒有遭遇抵抗就進入首都喀布爾（Kabul）。對此，美國已請託歐洲東南部的阿爾巴尼亞（Albania）與科索沃（Kosovo）協助收容阿富汗難民。

正當台灣各黨派政客們，爭論着阿富汗前政權到底是像國民黨，還是未來的民進黨時，有些在台的美國人士提議，台灣或許也可以設立難民營，收留逃亡的阿富汗人。不過大多數的台灣人都不曉得，其實越戰結束後，台灣就曾設有越南難民營。



日前，阿富汗首都喀布爾，民眾聚集在機場，嘗試登上飛機離開阿富汗。（AP）

時間拉到1975年，當北越人民軍攻佔西貢，南越政權垮台、美軍撤離後，約有300多萬越南民眾逃往周邊國家地區，如中國大陸、印度尼西亞、香港與台灣等，這場越南難民潮直到1990年代末期才結束。

台灣最早接收越南海漂難民的難民營，是位在高雄的九曲堂接待站，主要接收1975年4月前便開始逃離越南的第一批華裔難民，據1990年出版的《救助中南半島難民》一書的記載，當時收容總數約3,939人。接待站關閉後，有不少人選擇在台灣落地生根。

雖然當年越戰打得沸沸揚揚，如今大多數的台灣人都不知道，過去曾有越南難民搭船，或是漂流至台灣。（Facebook@澎湖難民營三部曲 Penghu Refugee Camps Trilogy at the Taiwan Strait）

除了高雄外，還有個地方曾收容過越南難民，那就是澎湖。不過有關澎湖越南難民營的訊息相當稀少，也罕有人知。

曾花費20年的時間，在澎湖、越南、台灣、美國等地，到處探訪當年澎湖越南難民營事蹟的台灣紀錄片導演劉吉雄，其收集的文獻檔案顯示，1977年6月16日，就有越南難民先後漂流至屏東小琉球海域。由於當時尚無相關機構處理海漂難民，因此中華救助總會（救總）在澎湖縣西嶼鄉竹篙灣（今竹灣村）的繼光營區，設立「越南難民臨時接待所」。

記錄片導演劉吉雄有幸趕在白沙鄉的越南難民營宿舍拆除前，留下珍貴的影像畫面。（Facebook@澎湖難民營三部曲 Penghu Refugee Camps Trilogy at the Taiwan Strait）

隨着漂流而獲救的越南難民人數越來越多，原先在西嶼鄉的臨時接待所已無法容下。因此救總借用位在白沙鄉講美村的軍營作為難民營舍，於1978年12月1日成立「中國大陸災胞救濟總會中南半島難民接待中心」。而在西嶼的臨時接待所於來年廢止，講美村的越南難民營一直運作到1988年11月15日才關閉，建築則於2003年4月全部拆除。

根據劉吉雄的統計，澎湖難民營收容的人數，包括南北越的華人、華裔、越南人共有2,098人。這段期間難民有進有出，最後只剩下約200位無外國親戚可投靠的越南難民，便安置到台灣。

1978年，原載有近150位越南難民的清風號抵達澎湖馬公，該船因發生人相食事件而聲名大噪。由於當時適逢美國與「中華民國」斷交，為激起民眾反共的鬥志，該事件成為《南海血書》的要素之一。後來不僅成為當時台灣學生的必讀書籍，還拍成電影《南海血淚》。

《南海血書》亦稱《南海島血書》，劇中人吃人肉的畫面，是台灣一代人的童年陰影。（Facebook@翁達瑞）

已故台前行政院長孫運璿（1913－2006年）曾說過一句話：「今天我們不能做一個為自由奮戰的鬥士，明天就會淪為海上漂流的難民」，更是傳頌一時。

劉吉雄認為，由於清風號事件成為《南海血書》的素材，不過今日多數的台灣民眾都明白《南海血書》是虛構的故事，自然會忽略該故事背後，真實的清風號、越南難民與澎湖難民營的這段歷史。雖然《南海血書》是假的，但不表示越南難民不存在。