阿富汗變天｜美國安顧問沙利文：對台灣、以色列承諾一如既往堅實

美軍撤離阿富汗，民兵組織塔利班即捲土重來，併火速重掌阿富汗，面對「今日阿富汗，明日台灣」的聲音，美國國安顧問沙利文（Jake Sullivan）於當地時間8月17日強調，美國對盟友夥伴的承諾神聖不可侵犯，對台灣的承諾一如既往堅實，且阿富汗和台灣兩者情況不同。



台媒「中央社」報導，沙利文在媒體簡報會上表示，美國為阿富汗奉獻20年血淚與資源，提供一切所需訓練及裝備，讓他們能夠起身為自己而戰。美國總要在某個時間點告訴阿富汗人民，你們必須起身捍衛自己。

面對「今日阿富汗，明日台灣」的聲音，美國安顧問沙利文強調，美國對盟友夥伴的承諾神聖不可侵犯，對台灣的承諾一如既往堅實，且阿富汗和台灣兩者情況不同。（Getty）

沙利文說，美國相信自己對盟友夥伴的承諾神聖不可侵犯（sacrosanct），且一向是如此，「我們也相信自己對台灣、以色列的承諾，一如既往堅實」。他並強調阿富汗和台灣兩者情況不同。

一位不具名美國資深官員向中央社補充，阿富汗和台灣兩者截然不同，美國在阿富汗的任務是對付發動911攻擊事件的恐怖份子，任務完成後仍在阿富汗駐軍多年，美國對台政策則是着重於台灣海峽的和平與穩定。

沙利文也醒外界，美國2011年時就曾說會在2014年撤軍，之後卻再待了七年，遠遠超過十多年前立下的承諾。美國總統拜登（Joe Biden）專注在實現美國核心國安目標，面對阿富汗，目標是要降低基地組織（Al-Qaeda）威脅、擒拿首腦賓拉登（Osama bin Laden），這個目的已達成，因此拜登相信該是美軍回家的時候了。

至於美國是否可能自韓國等盟國撤軍，沙利文指出，拜登沒有在韓國或歐洲撤軍的想法，美軍在那長年進駐面臨的不是內戰，而是要保護盟友，對抗潛在外來敵人，這與阿富汗情況有根本上差異。