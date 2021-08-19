美國公布最新漁業黑名單中國及台灣上榜　兩年未明顯改善恐制裁

美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）當地時間8月12日公布2021年的《國際漁業管理改善報告》（Improving International Fisheries Management），中國及台灣均榜上有名，同樣被列入「非法漁業」（IUU）及「混獲」（Bycatch）清單上，其中台灣是首次上榜。

台灣傳媒報道，美國將與涉事的國家及地區協商，未來兩年若未明顯改善，將進一步限縮相關漁船停靠港口，甚至會有限制漁獲貿易等制裁。



台灣遭NOAA列入漁業黑名單，綠色和平組織亦列舉了台灣此前的非法漁業行徑。（綠色和平組織官網）

NOAA公布今年（2021）共有7個國家及地區涉及非法漁業，以及29個國家與地區接涉混獲。「非法漁業」指的是非法、未通報及無管制（illegal, unreported, and unregulated）的漁業活動，混獲則是指在捕撈特定種類或大小的野生生物時無意捕撈到的其他物種，時常發生在拖網等「一網打盡」的漁法中。

環保組織綠色和平（Greenpeace）表示，上榜原因包含違反區域農業管理組織相關規定，未能採取改善措施，並且缺發監管及減少混獲的計劃。針對遭列入的國家及地區，美國政府將與其展開協商，在接下來兩年內採取具體改善措施，若未有明顯改善，美國可能祭出進一步制裁，包括限縮漁船停靠港口、限制漁獲貿易等。

據介紹，台灣的遠洋漁業曾在2015年被歐盟業入漁業不合作國家警告名單（黃牌），歷經3年多的協商和法規調整，2019年才被移除，但是至今卻遭美國點名，令漁業產業界感到震驚。綠色和平組織表示，美國政府根據非政府組織的調查報告，認定2018年至2020年期間，台灣有13艘漁船涉及非法捕魚行為。

綠色和平海洋專案主任李於彤在公開聲明中表示，台灣遠洋漁船涉嫌捕撈保育類鯊魚、將鯊魚「割鰭棄身」以及違反海上轉載等規定。她呼籲政府須「加強海上監管、落實執法，並且一併規管在台具有影響力的水產企業，才能徹底革新，避免危害海洋資源的非法漁獲流入全球市場。」，綠色和平也引述《蘋果日報》與環境正義基金會在2020年9月的報道，揭露台灣延繩釣漁船「漁群166號」捕殺海豚作為魚餌釣鯊魚，但該案至今仍未見台灣政府依動保法起訴或懲處。