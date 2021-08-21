國民黨主席之爭｜馬英九點頭願任特使　江啟臣：我也見過習近平

爭取連任的國民黨現任主席江啟臣8月20日接受廣播專訪，坦言他已向馬英九報告兩岸論述，並懇託馬英九擔任代表，赴陸推動兩岸交流，馬英九對此也以點頭答應。



江啟臣日前拋出「憲法九二」，這早在去年國民黨全代會中就已定調，全名為「基於中華民國《憲法》的九二共識」，而他在國民黨中常會的主席談話中，已宣示要推動兩岸「不統、不獨、不武」的和平狀態，要籌組「兩岸和平發展委員會」，並表現對於馬英九兩岸路線的尊崇。



江啟臣8月20日接受廣播專訪，談到兩岸交流，他說他已委請馬英九擔任特使，赴陸推動兩岸交流，馬英九已經點頭。至於朱立倫曾與中共總書記習近平見過面，江啟臣坦言，他也見過。 （《POP搶先爆》製作單位提供）

江啟臣表示，國民黨接下來在兩岸關係的改善會扮演更積極的角色，馬英九也已答應，若他連任，非常希望馬英九能夠擔任「領袖級的特使」，代表赴陸交流。他個人也不排除去大陸，根據不同情況來做出安排與交流，除馬英九外，前主席洪秀柱、前立法院長王金平、前台北市長郝龍斌都是適合的對象。

至於江啟臣連任的最大對手前主席朱立倫曾有「習朱會」，兩岸交流方面更勝江啟臣，江啟臣淡然說，見過習近平的人很多，他也見過。重點在兩岸交流的行動，若做不到兩岸交流，他可以下台。江啟臣更指出，如果要根據誰有經驗，新人永遠沒機會擔任國民黨任何職務，這樣的思維必須拋棄。

近期將臨八二三炮戰（陸稱「金門炮戰」）紀念活動，朱立倫8月23將至金門參加紀念活動，江啟臣本人也將參與軍系團體的活動，被解讀成搶軍系選票。江啟臣認為，八二三活動不是只有今年才舉辦，他去參加是要表達這日子對台灣的重大意義，而他也在金門服役過，對八二三炮戰特別有感，去年就有去致意，不是特別為了選舉，本來選舉就是要多方爭取。

據了解，江啟臣見到習近平的時間點應落在2018年7月，國民黨榮譽主席連戰第四次與習近平會晤，當時鴻海創辦人郭台銘亦有同行。