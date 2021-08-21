台截154走私名貴貓　貓奴望蔡英文救小生命　官方：皆已安樂死

台灣海巡署近日破獲一宗走私未檢疫名貴品種貓案件，涉案貓咪經清點達到154隻，包括俄羅斯藍貓、布偶貓、波斯貓、美國短毛貓、英國短毛貓等，價值約1000萬元新台幣（約278萬港元）。

這些貓咪的命運一度引起動保團體等各方關注，有愛貓人士甚至直接寫信予同樣愛貓的總統蔡英文，希望救起這些小生命。不過農委會動植物防疫檢疫局高雄分局周六（21日）證實，貓咪已全數完成安樂死。



海巡署偵防分署高雄查緝隊日前接獲情報指，有不法之徒為牟取暴利，趁疫情期間前往澎湖外海載運走私物品，於是與相關單位組成專案小組，在周四（19日）於安平外海9浬處查獲一艘漁船。船長、船員被帶返高雄一港口後立即被送往檢測，結果皆為陰性，執法人員於是持搜索票於周五（20日）登船搜索，最終打開密艙後發現足足62籠寵物攜帶箱，每籠分裝2隻至6隻大小不等的名貴貓。

高雄查緝隊透露，今次事件十分罕見，是該隊首次查獲走私貓種，可能亦是海巡署第一次，而涉案船長坦承為賺取走私報酬，在澎湖外海與大陸不知名漁船接駁。目前，海巡署已將不顧疫病風險走私的船長等相關涉案人士移送地檢署，後續將依懲治走私條例及動物傳染病防治條例等相關法規處置。漁業署則將對漁船船主、船長及船員從重處分，並撤銷該船漁業執照、船長執業證書及船員手冊。

事件見報後，一眾貓咪的命運備受關注。台灣動物緊急救援小組發言人倪京台表示，基於尊重生命理念，小組希望相關單位能妥善安置，讓貓咪走完檢疫程序後開放認養，小組並願意全額支付。同為愛貓人士的前民進黨高市黨部主委黃彥毓更發起活動希望能「一人一信給小英」，他本人亦已透過電郵寫信至總統府表示希望貓咪免於被銷毀。

不過，農委會動植物防疫局高雄分局分局長傅學理表示，涉事貓咪來源不明，恐引發傳染疾病，而經認定的走私動物，須依動物傳染病防治條例作人道處理。他證實，154隻貓咪已於周六下午約4時許全數完成安樂死。