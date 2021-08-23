新冠疫苗｜聯亞疫苗不過關　董事長批台政府：審查方式過時又大膽

台灣疫苗廠高端疫苗在月19日通過台灣食藥署的新冠疫苗緊急使用授權（EUA），但同為「疫苗國家隊」的聯亞生技申請的新冠疫苗「UB-612」EUA，8月16日申請未通過。聯亞生技於8月22日召開「感恩記者會」，批評台灣政府使用在武漢被發現的病毒株做EUA的作法已經「過時」，稱「台灣怎麼這麼大膽，全球沒人敢這麼作」。



台灣疫苗廠聯亞生技日前申請EUA，但遭台灣食藥署以中和抗體效價未達標為由否準。（廖士鋒／多維新聞）

聯亞生技的新冠疫苗遭否準的理由是中和抗體效價低於作為標準的AZ疫苗，而該消息出現的同時，在台灣股市興櫃掛牌的聯亞藥也出現跳水，單日跌幅達30%以上。董事長王長怡抨擊台灣政府的作法，認為採用「僅取單一時間點」的免疫橋接方法，作為最重要且唯一比對標準，忽略T細胞的重要性。

高端疫苗及聯亞生技的臨牀實驗，目前均還在臨床二期期中報告的數據分析。王長怡表示仍將繼續與台灣政府法規部門討論，繼續做全面免疫力評估，也呼籲受試者繼續支持聯亞生技做完臨床二期實驗。

王長怡說明到，他們的二期實驗其中結果相當成功，她指出「UB-612」有三大優勢：第一，疫苗中和抗體持久，半衰期達195天，也是目前持續時間最久的疫苗；第二，疫苗可中和大多數病毒變異株，特別是對目前席捲全球的Delta變種株，能達到與在武漢被發現的病株相近的中和效價；第三，它可以精準產生T細胞免疫力，並指出中和抗體濃度不是保護力唯一或必要的因素。

王長怡強調，台灣政府採用「僅取單一時間點」免疫橋接方法，「以AZ疫苗產生的對抗新冠病毒原型株之中和抗體力價」作為重要且唯一的比對指標，否決了「UB-612」的EUA申請，她認為這樣的審查標準只是局部性免疫，無法全面評估疫苗激發的免疫力，以及面對未來防疫的實效，尤其是T細胞免疫力在近十年愈來愈受國際免疫學者重視。

王長怡也呼籲，聯亞的受試者要有信心，協助完成臨牀二期實驗，並且將向法規單位證明「UB-612」產生的抗體有強有力的持續力。

聯亞生技董事長王長怡於記者會表示，台灣政府核准高端疫苗EUA的方式既「大膽」且「過時」。（中央社）

王長怡指出，目前聯亞生技政持續與台灣醫藥品查驗中心（CDE）、台灣食藥署及有關專家進行溝通，討論全面免疫力評估，並納入Delta等變異株進行中和抗體效力的比較性實驗，以完整呈現聯亞生技的「UB-612」疫苗的優異性，也表示仍將持續取得國際認證。