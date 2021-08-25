國民黨主席之爭｜江啟臣訪高雄：懷念韓國瑜政績

國民黨主席江啟臣8月25日上午拜會高雄市議會國民黨團，高雄市議長曾麗燕、副議長陸淑美率13名國民黨籍高雄市議員會面。



江啟臣首先提及近期高雄水災，表示令人懷念前高雄市長韓國瑜與前高雄副市長李四川的政績。他提到2022年台灣縣市首長選舉的高雄市佈局。他說，首要是要確保議會正副議長，想連任的議員都能夠繼續連任，最好還能有新的席次，這是國民黨在高雄市議會的目標，若有機會連任國民黨主席，他選完會立即成立「選戰對策平台」，優先考慮高雄市議員、市長的提名人選，國民黨在南台灣的經營，起碼要讓南部民眾、高雄市民感受到國民黨的誠意。

國民黨主席江啟臣8月25日早上拜會高雄市議會國民黨團。 （江啟臣辦公室提供）

由於國民黨在高雄市沒有區域立委，江啟臣表示，國民黨將從明年市長及議員的提名，開始佈局2024年立委選舉，2024年必須在高雄市突破沒有國民黨籍區域立委的天花板，確保高雄市民在台灣立法院有「最直接的代言人」。

媒體聯訪時，江啟臣被問到「回鍋」參選國民黨主席的前主席朱立倫民調贏過他，江啟臣說，民調各家做的都不一樣，起起伏伏，最重要的是如何在這過程中把他的理念想法傳達給黨員，黨內民主是黨員作主，他既然參選就是把理念講清楚，把訴求跟黨員說清楚，尊重黨員的決定。不管如何，黨內民主只是一個角色分工的過程，選完了大家還是同個黨，在這個家庭服務，為共同目標服務。

詢及今年底兩項公投案（反「萊豬」公投、公投綁大選）的結果，江啟臣曾在廣播專訪中說「不是蘇貞昌下台，就是我下台」，江回應，蘇貞昌內閣被詬病很久，從去（2020）年萊豬進口到疫情失控、疫苗短缺、高端疫苗等種種問題，民怨夠深了，大家都認為蘇貞昌下台是遲早的事情。如果只是換人而不換政策可能沒用，政策才是影響人民生活健康的關鍵。

有傳言指出朱立倫8月28日將跟前立法院長王金平見面，是要支持朱立倫，江啟臣笑稱，他24日才跟王金平見面，可見各方謠言四起，相信自己最重要。

被問到國民黨中央委員連勝文與朱立倫同日早上與國民黨代表參選人拍攝合照，擔不擔心黨內往朱靠攏？江啟臣說，黨內前輩與他從過去到現在，努力目標都是如何讓年輕人向國民黨靠，這才是擔心重點。

至於馬英九擔任兩岸特使的議題，江啟臣直說，過去這段時間拜訪馬英九，提到兩岸狀況，他有機會連任黨主席的話，希望能用具體行動來改善兩岸關係，恢復兩岸交流對話，重建彼此的互信。必要的時候他也拜託馬英九擔任國民黨代表，其他的黨內先進也都是請託對象，只要是適合的場合，願意代表國民黨進行兩岸交流，都樂觀其成。

此外，對於高雄市長陳其邁當選一周年，有高雄市國民黨議員指控陳其邁先一步拿到質詢資料，江啟臣表示，這部分非常尊重議會黨團，觀察最直接正確，他更批，「一個市長不應該偷考卷」。