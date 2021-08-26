奧運金牌選手面臨退隊危機？　麟洋配悠遊卡授權惹議再陷政治風波

中華台北隊的選手王齊麟與李洋在東京奧運擊敗中國隊，勇奪羽球男雙金牌後在全台颳起旋風，不僅蔡英文派出四架幻象兩千戰機伴飛，「麟洋配」更被形塑為家喻户曉、擊敗對岸的「抗中英雄」。然而，近期麟洋配卻麻煩不斷，甚至面臨退隊的危機。



據悉，「麟洋配」摘金過後，不少品牌代言都找上門，但由於土地銀行屬於國營企業，兩人又是土地銀行羽球隊的隊員，依法具有公務員身分，且根據《公務員服務法》不得經營商業或投機事業。但根據台媒《鏡周刊》報道，由於台北悠遊卡公司已於8月12日推出「麟洋Taiwan in悠遊卡」，且高層事前並不知情，目前仍在等待官方指示如何處理。根據知情人士透露，最糟的結果恐會導致兩人離開土銀與球隊。

麟洋二人在奧運奪金後大受台灣民眾歡迎，未料返台後卻政治爭議不斷。（Gettyimages）

雖然經紀人出面表示，麟洋二人僅是授權肖像而非代言，並痛批明顯示有幕後人士在操作，意圖扯球員後腿，悠遊卡公司也說兩人沒有幫悠遊卡站台，不能說是代言，但相關爭議顯然還在持續延燒────事實上「麟洋配」自奪金返台後，一連串被牽扯波及的政治風暴便從未平息過。

據了解，柯文哲所主政的台北市政府恰巧是悠遊卡投控公司的主要股東之一，因此當麟洋二人發布與悠遊卡公司合作的消息之後，相關批評與「意見」便瞬間在輿論場爆破。先是卡片設計被大量網友抱怨「樣式醜陋買不下去」、「中年美學不忍直視」；又有曾因造謠導致台駐大阪處長自殺的楊蕙如出面質疑麟洋配經紀公司有問題，導致兩人悠遊卡授權的抽成微薄。

李洋親自留言緩頰表示認為悠遊卡的設計很可愛，但許多「台派」網民不願就此買單，更有人挖出麟洋的經紀人身處「護家盟」的背景，抨擊兩人主打「賣腐」形象經紀人卻是反同志立場，有網民抨擊，對兩人已「完全失去興趣」。

兩人與悠遊卡公司合作推出的卡片遭到大批網友抨擊。（Facebook@王齊麟/Wang Chi Lin）

「麟洋配」與柯文哲往來無疑是令「台派」難以接受的。回顧「麟洋配」當時之所以掀起旋風，其實本就離不開「擊敗中國隊奪金」，以及最後鷹眼判定的「壓線球」塑造成台灣的「新國旗」，若少了這兩點，「麟洋配」也不會因此成為台派熱烈吹捧的「抗中英雄」而大受歡迎。

然而，對兩位運動員而言，不過就是在每一場比賽中盡力擊敗對手，僅此而已。部分台派網民一廂情願的在二人身上的加諸「抗中英雄」的符號，在發現選手「不夠親綠」的政治立場、無法滿足自身過度爆棚的民族情緒後，又反過來指責運動員辜負他們的期望。

亦有網民批評，這些四處出征的「台派」並不在乎什麼運動技巧、項目，也不在乎選手經歷了多少努力，他們需要的，不過是一塊能讓台灣價值更加發光的「金牌」，而不是選手個人。部分台派網民眼中，缺乏「抗中」與「台灣民族」因素的金牌奧運選手，光環會迅速消逝。「十年寒窗無人問，一舉成名天下知」這些建基於政治考慮下的支持與名氣，到來和消逝如此迅速。

必須承認的是，經紀人在處理相關問題時可能有失周全，但其「有人刻意扯後腿」的揣測，從近期一連串的政治風波看來倒也並非多慮。從奧運開始到結束，台灣對大陸選手遭「愛國主義」綁架的嘲諷便從未停歇，但將自身意識形態、政治想法強冠在選手身上的台派，對比「台派」動輒批評的「小粉紅」，兩派網民其實十分相似。