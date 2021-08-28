國民黨主席之爭｜重提央視「求和說」　江啟臣替王金平遺憾抱屈

國民黨8月28日下午在民進黨中央黨部前舉辦「重啟反萊豬公投宣傳活動」，同日上午國民黨現任主席江啟臣出席「1218公投政策說明會」座談會。江啟臣說，本來828是公投日，也有信心主張2個公投案會通過，但因為疫情關係被延後到12月18日，今日是828再出發、邁向1218，為人民爭取決定自己政策的機會。



他強調，今起在防疫條件底下，於各地啟動公投宣傳、宣講活動，呼籲12月18日要出來投票，這是用選票決定政策與未來的機會，民進黨政府既然不跟人民溝通，就用公投來決定自己的政策，面對民進黨政府的獨裁，就用公投來制裁。下午活動中，「變形金剛宣傳車」會跟大家公開見面，也有民代、從政同志、公投領銜人都到現場跟大家宣講、呼籲，這就是一個「啟動的開始」。

國民黨主席選戰開打，尋求連任的國民黨主席江啟臣（前左）8月12日上午和前立法院長王金平（前右）同台出席活動。（中央社）

對於民進黨批江啟臣用公投當選舉鬥爭工具，江啟臣回批，民進黨應該要出來解釋為什麼不改變政策，如果政策是對的，台灣行政院為什麼不提對策？台行政院長蘇貞昌、蔡英文都不敢，面對百萬人民連署提出的4大公投案，台灣行政院卻沒有任何對策，所以是在轉移焦點。

此外，江啟臣被問到前主席朱立倫同日前往高雄拜會前立法院長王金平，是否會覺得有壓力？江啟臣說，不會有壓力。王金平對國民黨的事務與未來相當關心，不論有無參選，去找王金平請益都很正常，王金平也一定會分享對黨未來的看法。

現場媒體追問王金平原本去年要赴廈門參加「海峽論壇」，後因大陸央視指稱王金平要去 「求和」，引發黨內不滿因而取消，王本人則對此有些不滿。江啟臣說，王金平並沒有不開心，是覺得遺憾。王金平原先做好充分準備，希望能為兩岸做出貢獻，但因為中間發生這個插曲，的確相當遺憾，但王金平也理解國民黨最後的決定。針對王金平赴陸因「求和說」受阻，27日江啟臣接受中廣董事長趙少康專訪時，趙少康也說，他連王金平的講稿都看過，王是真的有心要做，可惜因為這樣的事情而沒有。

針對台海情勢變化，江啟臣也說，兩岸的緊張情勢自蔡英文執政以來日益嚴重，至今不見任何改善，雖然有國際環境的影響，但政府應確保台灣最大的國家利益，就是如何確保台海和平安全，不要無端捲入大國的對峙，變成籌碼。如何改善兩岸關係，是國民黨接下來相當重要的事，這不是只有嘴巴上講，必須要有些實際的行動，讓兩岸的敵意螺旋不要再升高。