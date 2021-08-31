根據台媒今天清晨報導，一架F-16V雙座戰機，在屏東機場基地發生衝出跑道意外，機頭全部插入跑道端土堆中，幾乎全毀，基地出動消防車、救難車待命。

這是繼8月12日，一架台軍嘉義基地F-16V起飛之後、座艙罩突然整個脱離，以及8月14日，台中漢翔飛機公司內進行構改作業的F-16V，發生化學毒性聯氨氣體外泄等意外之後，再度出事。



台軍F-16V戰機，在短短一個月內，連續發生三次離奇意外，台軍中氣氛詭異，加上空軍將領涉入間諜案等因素，空軍內部氣氛詭異。（陳宗逸／多維新聞）

根據消息指出，此次於屏東基地訓練的F-16V戰機，是為了參與台軍今年度漢光37號演習，演練屏東佳冬戰備跑道起降作業，故空軍將當天表演機，全部集中在空軍屏東基地集訓，選擇基地內與佳冬戰備跑道環境相似的地點，頻繁起降練習。

空軍屏東基地為空軍第6聯隊駐所，機型包括C-130H戰術運輸機、E-2K空中預警機和P-3C反潛巡邏機等大型慢速機，此次進駐多架主力戰機訓練，較為不尋常。

台軍主力戰機，為了九月份的漢光37號演習屏東縣佳冬戰備跑道的起降排演，目前齊集在空軍屏東6聯隊基地集訓。（陳宗逸／多維新聞）

據稱，此次屏東基地F-16V「頭插土堆」意外，應該是降落作業使然，因為不熟悉跑道周邊環境而出事。目前駕駛飛行員情況如何？還待台灣國防部例行記者會的回應。

而台軍F-16V構改戰機最大的變化，就是機首雷達置換為AN/APG-83型SABR多功能電子掃描陣列雷達（AESA），全名為可變敏捷波束雷達（Scalable Agile Beam Radar），為美商諾斯洛普格魯曼（Northrop Grumman）公司專為F-16V發展的全新AESA雷達，台軍為全球第一支全面換裝此型先進雷達的F-16V機隊，此次機頭一旦毀壞，則機頭內部配置的AN/APG-83雷達結果如何？是否能夠維修？讓人好奇。

此次意外機頭嚴重受損，插入土堆中，是否損及價格高昂、性能強悍的AN/APG-83型AESA雷達，讓人相當好奇。（Northrop Grumman）

8月12日F-16V戰機在起飛後，座艙罩突然脱離全毀，雖然駕駛安然將戰機降落，但是台軍方面認為應該是人為操作疏失，駕駛飛行員被停飛偵訊，至今台軍方並未有更進一步的調查報告發表。

但是，此次戰損一枚F-16V的特殊座艙罩，上面敷設有Have Glass II匿蹤雷達波吸收塗層，與F-35戰機使用者同級，相當昂貴，與此次台軍可能戰損一枚AN/APG-83雷達，都是相當昂貴的損失。

此外，8月14日，台中漢翔飛機公司的F-16V戰機構改產線的聯氨毒氣外泄意外，漢翔飛機公司硬稱此事為「正常作業程序」，完全否認任何作業意外與工安危險，幾乎與台灣媒體界全面槓上。