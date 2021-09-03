兩岸關係低谷上半年通婚配僅剩1207對　陸客來台不足4000人

撰文：廖士鋒
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全球新冠肺炎疫情邁入第二個年頭，其中台灣與大陸在官方關係持續不佳的趨勢下，民間往來也仍舊徘徊在低谷。
陸委會日前送交立法院的「兩岸關係之現況與未來發展」報告顯示，2021年1月至6月，兩岸通婚人數僅剩1,207對，相較2019年有超過6,000對，連五分之一都不夠。

報告指出，兩岸婚配人數歷年截至2021年6月已逾35萬對。其中在2008年至2012年，兩岸婚姻人數每年均維持在12,000對左右。惟此後不斷降下，2013、2014年均降至1萬餘對，2015年降至9,000餘對，2016年再降至8,000餘對；2017年降至7,000餘對，2018、2019年均降至6,000餘對，2020年再降至2,363對。到2021年1月至6月僅剩1,207對，較2020年同期1294對，下降約6.7%。

報告分析，上述情況緣於中國大陸自2019年底起出現新冠肺炎疫情，為避免人員跨境移動造成防疫破口，故政府採取嚴格「邊境管控」作為。

報告並提到，自1987年台灣開放兩岸探親以來，截至2021年6月底止，中國大陸地區人民（短期停留）來台超過3,047萬人次。其中在2021年1月至6月，中國大陸地區人民來台人數3,516人，較2020年同期超過6.8萬人，下降約94.83%，與2019年上半年的167萬人相比，更是宛若天壤。

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