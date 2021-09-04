新冠疫苗｜台男接種莫德納後中風癱瘓　妻哭訴：幾乎成植物人

有台灣市民控訴，丈夫打了莫德納後卻出現嚴重不良反應，先是頭暈臉色發白，緊急送醫開刀，但一個月後狀況更糟，太太指控先生幾乎成了植物人，當地醫院卻沒在病摘上寫上是疫苗引起，引發家屬不滿。對此該醫院說明，沒有直接證據證明是疫苗引起，才沒書寫；而這名病人並沒有整個癱瘓、成為植物人，但屬於重度中風，很難再回到過去身體狀況。



臉色蒼白插著管，虛弱躺在病床上，楊小姐怎麼也沒想過，先生打了莫德納後，嚴重身體不適，也懷疑先生成為植物人。 投訴人楊小姐：「他說老婆我心臟不行了，老婆我心很痛，然後整個我看他瞳孔變大，然後心一直絞痛，然後他就說，老婆我打了莫德納，我心臟很痛。」

【延伸閱讀】你不知道的新冠疫苗副作用！台名醫揭5個症狀「少人知卻很常見」（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 3

楊小姐控訴他的先生是在7/14時打莫德納疫苗，接種後開始出現頭暈等狀況，隔天一早15日病情惡化，不只心絞痛還臉色發白，緊急送醫，當天立刻開刀送加護病房，住院期間一共開刀三次，但約略一個月後，先生狀況嚴重，接近癱瘓，家屬懷疑是莫德納引起，但當地醫師沒表態。

投訴人楊小姐：「醫生你為什麼在病摘裡面，沒有寫莫德納，這是事實，為什麼醫生不想承擔責任，那你當醫生幹嘛，推給人家說是，他有心血管疾病，或者隨便推個理由，他心臟不好，或者說他睡眠不好。」

【延伸閱讀】新冠疫苗再現恐怖副作用？打完針後皰疹纏身 台醫生：與疫苗無關（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 4

楊小姐的先生年約66歲，家屬透露他過去沒有過敏史，但有高血壓，去年曾因為小中風住院兩個禮拜，但健全出院，每天到公園散步，也開車上班，卻在打疫苗後身體嚴重出狀況，不滿該醫師病摘沒寫是疫苗引起。

對此該醫院也回應，由於該名病患病情及相關症狀，沒有直接證據證明是由疫苗所引起，因此當地醫師專業評估及相關規範下，無法依照家屬要求字句於出院病歷摘要書寫，也解釋這一名患者並沒有到整個癱瘓或是植物人；但中風狀況嚴重，要恢復到過去，身體狀況很困難，預計下禮拜出院，轉到療養機構。

【延伸閱讀】疫苗接種｜台醫生籲事前別吃3類食物 打針前後勿服用這種退燒藥（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 12

楊小姐會去申請預防接種受害救濟，但到底是什麼原因，讓好端端的整個人變了樣，一切還有待調查。

延伸閱讀：

4段不雅片瘋傳 重機女神痞幼發聲：我的心也是肉做的

【本文獲「TVBS」授權轉載。】