國民黨主席之爭｜首場電視政見會　朱立倫江啟臣等候選人同場交鋒

國民黨主席將於9月25日改選，首先於9月4日下午舉行首場電視政見會，朱立倫、江啟臣、張亞中與卓伯源等四位候選人同場交鋒，其中國民黨的兩岸論述、黨內路線發展議題成為焦點。



當地時間9月4日下午，國民黨黨主席舉行首場電視政見會，朱立倫、江啟臣、張亞中與卓伯源等四位候選人同場交鋒。其中兩岸論述成為焦點。（國民黨文傳會提供）

江啟臣申論時強調兩岸關係應回到正軌，以原汁原味「九二共識」為基礎，推動兩岸破冰，台灣不該變成中美對抗棋子，堅持親美和陸立場。他說，2016年國民黨輸在無章法地陣前換將，2020年再次輸在不團結，國民黨應該建立清晰的初選制度，堅持制度不徇私。

江啟臣說，兩岸關係以人為本，重點在於幫民眾解決問題。在「九二共識」之下甚麼問題都可以談，用行動破冰。他提出國民黨要率先啟動「兩岸和平發展委員會」並舉辦「國是論壇」，確保台海和平安全，以對話取代對戰。

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朱立倫表示，兩岸關係重中之重，不是用唸的，是實際去做，面對對岸，就是基於黨章、黨綱規定，以九二共識等推動兩岸交流，「我們是在野黨，如果不強，誰跟你簽什麼約」；對美關係也是重中之重，光說不練沒有用。

朱立倫說，國民黨現在得認清現實自己是在野，能做的是和平，並對於黨綱黨章延續深化，在「九二共識」的一中各表下，「求同尊異」，用六大社會力交流減少政治力。比如推動台灣參與大陸活動、為台生台胞台商設立服務處，通過交流逐漸累積善意，進而成為執政基礎。他強調自身是「正藍」，熱愛中華民國、堅持民主自由與兩岸交流。

朱立倫強調，國民黨就是要推最強候選人，「強的國民黨才是造王者，弱的國民黨變成害王者」。唯有夠強、並獲得主流民意支持，中共才會正視國民黨，因此重新執政是關鍵。如果2022年選不贏，就沒有2024，這才是重中之重。

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前彰化縣長卓伯源申論時表示，台灣前陣子被外媒形容為世界上最危險的地區，但在前總統馬英九時期是兩岸和平、共存共榮，九二共識和平傳世，直到政黨輪替，民進黨改變海峽兩岸現狀，禍害台灣，讓台灣陷入萬劫不復的境地。

孫文學校總校長張亞中在申論拋出三問，包括現在兩岸關係是否出現和平曙光，如果答案都是負面的，「朱立倫、江啟臣，難道你們沒責任嗎？今天憑什麼說可以改變國民黨。」

張亞中重申，他參選3大使命「救黨、救國、救兩岸」，若當選將會堅持孫中山思想、捍衛中華史觀以及五權體制。

張亞中指出，當初「九二共識」在於兩岸雙方同意「一個中國」，同時」謀求統一」，但用何種名義統一是政治難題，九二共識讓兩岸事務性交流延續，但無法解決政治難題。所以兩岸還是敵對狀態，儘管經濟交流發展快速、政治交流停滯仍然會翻車，2014年太陽花運動就是最好的例子。

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張亞中又強調，國民黨如果不解決政治敵對，永遠會被民進黨壓着打。張亞中也重炮批判朱立倫與江啟臣，他認為兩位為何在職不提和平行動方案，只會講空話，但沒有方案。

他說這三十年來，朱立倫、江啟臣兩位前現國民黨主席被「民意」綁架，完全沒有在論述上做反擊，這三十年一直放棄自己，國民黨思想模糊、丟棄了自己的靈魂、內鬥內行，領導人只有思考個人利益派系，如此政黨難以獲得年輕人尊重。

張亞中也批評國民黨每次選舉都依賴民調，但其實思想跟基本盤反而變成別人的。當每個人都說自己「正藍」，那麼，當時捍衛歷史教科書運動時，現在台面上的候選人在哪裏？甚麼時候在非選舉時候講過三民主義？國民黨的靈魂論述喪失才是最嚴重的問題。