留言「我是台灣人不是中國人」　台親綠網紅遭Facebook停權30天

以進口中國大陸製品銷售台灣而聞名的親綠網紅「486先生」（本名陳延昶），於9月7日在其Facebook專頁提到，他以個人帳號「陳延昶」在其他Fb專頁留言「我是台灣人不是中國人」，被以未遵守社群守則為由，禁止發帖或留言30天。



陳延昶表示「中國第二次文化大革命蔓延到台灣！臉書跟中共的微博，你分得出來不同嗎？我絕對是中共最恨的台灣人。」

台灣知名親綠律師林智群也上前附和表示，如果486先生把事情想清楚，就不難理解，Facebook會找懂中文的人來做審查，而處理中文審查的「大部分是中國人」。他也說到當大部分的管理員是中國人時，中文Facebook「其實就是中國人的場子」，並以「閻王好見，小鬼難纏」比喻此現象。

台灣親綠網紅「486先生」表示，他留言「我是台灣人不是中國人」遭到Facebook停權30天處分。（截圖自「486先生」Facebook）

林智群指出：「其他地方的臉書我管不着，但既然臉書在台灣有設分公司，那台灣政府是不是要跟他們講清楚，要在台灣做生意，言論審查請讓台灣人自己處理，而不是在上海或舊金山的中國人審查我們的言論。」

「台灣制憲基金會TNC」也在其Facebook專頁上分享了陳延昶的截圖，表示「太誇張了！我們的好朋友486先生在我們這講再正確不過的話被封鎖30天。」還說「天地良心在哪裏」。

此前2020年美國總統大選時，拜登（Joe Biden）逆轉了原本領先的特朗普（Donald John Trump），贏得了美國的總統選舉，486先生也曾發言說到「特朗普輸了，中國滲透多嚴重，台灣必須重視共黨滲透。」不過，亦有網民質疑其販售琳琅滿目的中國大陸製品，是否也成了被「滲透」的對象。