新冠肺炎︱台專家指有這法寶比海外更好對抗Delta　香港情況相似

新冠肺炎變種病毒Delta入侵台灣，引發一片恐慌，北部社區已有再度淪陷的趨勢，但台大小兒感染科醫師李秉穎表示，「大家好像有點過分恐慌了」，Delta並非不能防範，海外因為Delta疫情再創新高，一方面可能是疫苗的效力不夠，但海外在打完疫苗後就不戴口罩，是Delta猖獗的主因，台灣不一樣，大家配合度高，打完疫苗後仍戴口罩、保持社交距離，「口罩就是台灣的另一種疫苗」，大家不必擔心守不住。



長榮機師打完疫苗被Delta病毒突破感染，新北幼兒園群聚研判可能也是Delta，而且目前找不到感染源，讓民眾相當憂心，怕這一波感染會比之前的萬華更可怕。

李秉穎昨晚在接受「年代向錢看」節目訪問時表示，這一波感染發現的應該比華萬早一些，現在大家很恐慌，但其實不一定守不住，像是之前Delta入侵屏東就守住了，北部雖然人口密集，但台灣人靠著嚴格的防疫措施，大家都戴好口罩，其保護效力就跟疫苗差不多，可以打斷傳染鏈。

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而目前新北群聚找不到感染源，他表示，可以看出社區裡確實有一些隱形的傳播鏈，現在大家很想找到源頭，但其實不一定要找到，像是萬華的群聚至今也沒有找到源頭，只要確實疫調、居家隔離，就可以斷開傳播鏈。

他表示，最近看美國的情況，很多人都已經不戴口罩，才會使Delta疫情控制不下來，以色列之前也有研究，Delta入侵以色列時，剛好就是因為打了疫苗、宣布大家不必戴口罩的時候，造成病例大幅上升，所以Delta的疫情一方面是因為疫苗效力不夠，但另方面也是因為大家打了疫苗後，防疫就鬆懈。

不少人對病毒不斷突變、難以防禦，感到絕望，李秉穎表示，病毒是不可能無限制的突變，對抗新冠病毒就跟打仗一樣，前兩、三年總是比較辛苦的，但人類一定可以研發出有效的疫苗來對抗。

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