台軍「航母殺手」塔江艦成軍　蔡英文：捍衛海疆更如虎添翼

台灣總統蔡英文周四（9日）前往宜蘭，為有「航母殺手」之稱的塔江艦主持成軍典禮。

蔡英文在致辭時表示，塔江艦不僅更具匿蹤性、航行穩定性，更是台灣海軍首艘具備防空能力的小型艦船，優異性能獲得國際的認同，成為「台灣之光」。蔡英文稱，相信塔江艦的加入，對台灣海軍捍衛海疆的任務更能如虎添翼。



蔡英文表示，還記得2020年12月中，為即將下水的塔江艦命名，見證了「國艦國造」的成就。國艦國造是展現台灣全方位捍衛海疆的決心，也是展現台灣國防研製的能量，在不到一年的時間，塔江艦就達成作戰測評、順利成軍，以及第二艘快速佈雷艇交艇，整個進度如期、如質完成。

蔡英文稱，塔江艦證明了在國防自主路上，不論遇到甚麼困難，台灣都能夠一一克服，不但用具體的成果，打破了所有的抹黑、質疑，其優異性能也獲得國際的認同，成為「台灣之光」。蔡英文感謝相關人員長期以來為「國艦國造」政策努力打拼，也感謝在場立委對台灣國防預算的審議和支持。

蔡英文稱，從今天開始塔江艦就要擔負起戰備任務，不僅更具匿蹤性、航行穩定性，更是海軍首艘具備防空能力的小型艦船，相信其加入，對海軍捍衛海疆的任務更能如虎添翼。蔡英文並以「塔江」兩字來期許台軍，都能夠如同塔瓦溪的排灣族人一般，不畏艱難，秉持着驍勇善戰的精神，戮力執行各項戰訓任務，讓民眾看見台軍守護國家、守護家園的信心和信念。

+ 8

據介紹，塔江艦全長65米、全寬14.8米，滿載排水量685公噸，最高速度約40節，續航距離逾1,800海里。裝備4具雙聯裝雄風二型反艦導彈發射器、2具雙聯裝雄風三型反艦導彈發射器、2具八聯裝海劍二型防空飛彈案發射器、一座76mm 62倍徑快砲、一座 MK-15 Block 1B（Baseline 2）方陣近迫武器系統、四挺12.7mm機槍等武裝。塔江艦裝備有台灣自製的反艦利器雄三導彈，且擁有一定的匿蹤能力，加上高航速，被譽為是「航母殺手」。