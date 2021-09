指駐美處「更名」不會見光死　前台駐美官員：台美清楚自己定位

針對美國考慮幫台灣駐美代表處正名一事,前台灣駐美代表處政治組組長趙怡翔9月14日表示,在幾年前的台美關係,確實會有見光死的問題,若事情獲得太多關注,台美雙方可能都會傾向謹慎處理而收手,但這樣的日子已經過去,台美雙方都清楚自己的定位,在定位清楚後,「其實談了任何事情,即便今天有人有心把它曝光,也未必會對事情本身有影響」。



趙怡翔9月14日接受電台訪問時指出,「駐美國台北經濟文化代表處」(Taipei Economic and Cultural Representative Office in the United States,TECRO)若真的要改成「台灣代表處」(Taiwan Representative Office),那一定是一個持續討論的議題,不會是一個突然之間提出來的議題,雙方都會做事先進行充分的討論跟交流和協調。至於跟拜登(Joe Biden)和習近平的通話時間「巧遇」,他認為兩者沒有直接關係,可能只是一個「巧合」。

趙怡翔強調,拜登是一個重視原則的人,他在華府圈的一些友人向他表示,拜登比較着重在原則上,例如民主、自由等等,再用原則回去看包括香港、南海等地方發生的事情;向是習拜通話這類比較高層的談話,通常都會比較注重在原則,而非細節的事情。

至於台灣駐美代表處正名,是否是有人刻意放話讓事情見光死?趙怡翔說,他可以肯定的一件事,就是「絕對不會是台灣方面放話的」,不能排除有人聽到風聲後,刻意對外放話,因為幾年前的台美關係,確實有些事情會「見光死」,所謂的見光死,就是如果事情獲得過多關注,可能很多人會覺得要謹慎處理就收手,但我們已經過了這些日子。



他強調,在台美關係上,台美都很清楚自己的定位,具有共享的利益與價值,在定位清楚後,「其實談了任何事情,即便今天有人有心把它曝光,也未必會對事情本身有影響」。

趙怡翔也認為,台灣駐美代表處更名「更符合全球趨勢」,只要經的起民主的考驗,那在任何國家都是有可能發生的,美國內部也確實有台灣駐美代表處更名的聲量。他以美國國會為例,2021年初的「老鷹法案」(Ensuring American Global Leadership and Engagement Act),該法案在眾議院外委會通過,雖尚未正式通過參、眾議院,但「老鷹法案」在法案裏面就提到,希望美國國務卿可以將台灣駐美代表處正名,所以這不是一兩天的議題,眾院外委會也是民主黨佔多數,也不是美國國內共和黨、民主黨爭論的議題。

台灣近期的民調顯示,超過67%台灣民眾認同自己是「台灣人」,若加上雙重認同(台灣人與中國人),那更是高達95%以上。(Facebook)

趙怡翔說,台灣近期的民調顯示,超過67%台灣民眾認同自己是「台灣人」,若加上雙重認同(台灣人與中國人),那更是高達95%以上,駐美代表處以「台灣」為名,符合台灣的期待,在野黨一些批評指「沒有中華民國」,但「中華民國」與美國已在1979年斷交,今天如果有任何政黨可以讓任何國家跟「中華民國」建交,都值得鼓勵,但問題是現在已非1979年,整個國際的外交環境也不是40、50年前的狀況。他說,在新環境中,各國與「中華民國」斷交,而與台灣發展關係,台灣也不再是過去的威權體系,也沒有當時的「漢賊不兩立」的概念,在越來越多國家對台灣有越來越多的認識和承認時,台灣應該好好的以「台灣」為名和各國發展關係,「因為我們確實無法回去了」,任何政黨執政都無法回去了,「一個政黨,不要淪落成講酸民的話」。

他批評國民黨立委蔣萬安連Google都不會,批評民進黨應提升駐美人員的待遇,但這幾年包括牌照、免稅卡等等,連交往準則都有處理了,台灣現在的駐美官員都可比照他國一樣,直接進去國務院跟白宮。國民黨主席江啟臣將駐美處正名跟疫苗連在一起,「但這跟疫苗有什麼關係」?如果外交事務每個都要從A連到B再連到D,沒有D就不能有A,那是一件很奇怪的事情,面對外交,大家應該理性、務實一點。

至於《環球時報》總編輯胡錫進稱「美台若敢改名,解放軍機就飛越台灣島」的恫嚇,趙怡翔說,他很喜歡胡錫進,「因為胡錫進就是一個國際關係上的韓國瑜」,這不是批評,而是胡錫進說話很狂、很野,也很有話題性,但胡錫進說的話代表的是中國官媒,台灣內部不需聞雞起舞。

趙怡翔回憶,過去台灣駐美代表處,在1994年從「北美事務協調委員會駐美國辦事處」改名為「駐美國台北經濟文化代表處」時,當時台灣外交部還說「好可惜,應該改成中華民國」,但這客觀來說不可能,「都是作秀」,因為「中華民國」跟美國在1979年就斷交了,台灣不應該陷入一個政治作秀的狀況,尤其在外交已經這麼艱困的狀況下,更應該務實去推動。外交應該是全民該支持的領域,無論跟任何國家,台灣都應理性思考,這件事情對台灣是否有好處?對雙方關係是否有好處?對台灣在國際中扮演的角色是否有好處?如果有就去支持,不要去酸言酸語,那完全沒有幫助。