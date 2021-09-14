指駐美處「更名」不會見光死　前台駐美官員：台美清楚自己定位

針對美國考慮幫台灣駐美代表處正名一事，前台灣駐美代表處政治組組長趙怡翔9月14日表示，在幾年前的台美關係，確實會有見光死的問題，若事情獲得太多關注，台美雙方可能都會傾向謹慎處理而收手，但這樣的日子已經過去，台美雙方都清楚自己的定位，在定位清楚後，「其實談了任何事情，即便今天有人有心把它曝光，也未必會對事情本身有影響」。



趙怡翔9月14日接受電台訪問時指出，「駐美國台北經濟文化代表處」（Taipei Economic and Cultural Representative Office in the United States,TECRO）若真的要改成「台灣代表處」（Taiwan Representative Office），那一定是一個持續討論的議題，不會是一個突然之間提出來的議題，雙方都會做事先進行充分的討論跟交流和協調。至於跟拜登（Joe Biden）和習近平的通話時間「巧遇」，他認為兩者沒有直接關係，可能只是一個「巧合」。

趙怡翔強調，拜登是一個重視原則的人，他在華府圈的一些友人向他表示，拜登比較着重在原則上，例如民主、自由等等，再用原則回去看包括香港、南海等地方發生的事情；向是習拜通話這類比較高層的談話，通常都會比較注重在原則，而非細節的事情。

至於台灣駐美代表處正名，是否是有人刻意放話讓事情見光死？趙怡翔說，他可以肯定的一件事，就是「絕對不會是台灣方面放話的」，不能排除有人聽到風聲後，刻意對外放話，因為幾年前的台美關係，確實有些事情會「見光死」，所謂的見光死，就是如果事情獲得過多關注，可能很多人會覺得要謹慎處理就收手，但我們已經過了這些日子。



他強調，在台美關係上，台美都很清楚自己的定位，具有共享的利益與價值，在定位清楚後，「其實談了任何事情，即便今天有人有心把它曝光，也未必會對事情本身有影響」。

趙怡翔也認為，台灣駐美代表處更名「更符合全球趨勢」，只要經的起民主的考驗，那在任何國家都是有可能發生的，美國內部也確實有台灣駐美代表處更名的聲量。他以美國國會為例，2021年初的「老鷹法案」（Ensuring American Global Leadership and Engagement Act），該法案在眾議院外委會通過，雖尚未正式通過參、眾議院，但「老鷹法案」在法案裏面就提到，希望美國國務卿可以將台灣駐美代表處正名，所以這不是一兩天的議題，眾院外委會也是民主黨佔多數，也不是美國國內共和黨、民主黨爭論的議題。

台灣近期的民調顯示，超過67%台灣民眾認同自己是「台灣人」，若加上雙重認同（台灣人與中國人），那更是高達95％以上。（Facebook）

趙怡翔說，台灣近期的民調顯示，超過67%台灣民眾認同自己是「台灣人」，若加上雙重認同（台灣人與中國人），那更是高達95％以上，駐美代表處以「台灣」為名，符合台灣的期待，在野黨一些批評指「沒有中華民國」，但「中華民國」與美國已在1979年斷交，今天如果有任何政黨可以讓任何國家跟「中華民國」建交，都值得鼓勵，但問題是現在已非1979年，整個國際的外交環境也不是40、50年前的狀況。他說，在新環境中，各國與「中華民國」斷交，而與台灣發展關係，台灣也不再是過去的威權體系，也沒有當時的「漢賊不兩立」的概念，在越來越多國家對台灣有越來越多的認識和承認時，台灣應該好好的以「台灣」為名和各國發展關係，「因為我們確實無法回去了」，任何政黨執政都無法回去了，「一個政黨，不要淪落成講酸民的話」。

他批評國民黨立委蔣萬安連Google都不會，批評民進黨應提升駐美人員的待遇，但這幾年包括牌照、免稅卡等等，連交往準則都有處理了，台灣現在的駐美官員都可比照他國一樣，直接進去國務院跟白宮。國民黨主席江啟臣將駐美處正名跟疫苗連在一起，「但這跟疫苗有什麼關係」？如果外交事務每個都要從A連到B再連到D，沒有D就不能有A，那是一件很奇怪的事情，面對外交，大家應該理性、務實一點。

至於《環球時報》總編輯胡錫進稱「美台若敢改名，解放軍機就飛越台灣島」的恫嚇，趙怡翔說，他很喜歡胡錫進，「因為胡錫進就是一個國際關係上的韓國瑜」，這不是批評，而是胡錫進說話很狂、很野，也很有話題性，但胡錫進說的話代表的是中國官媒，台灣內部不需聞雞起舞。

趙怡翔回憶，過去台灣駐美代表處，在1994年從「北美事務協調委員會駐美國辦事處」改名為「駐美國台北經濟文化代表處」時，當時台灣外交部還說「好可惜，應該改成中華民國」，但這客觀來說不可能，「都是作秀」，因為「中華民國」跟美國在1979年就斷交了，台灣不應該陷入一個政治作秀的狀況，尤其在外交已經這麼艱困的狀況下，更應該務實去推動。外交應該是全民該支持的領域，無論跟任何國家，台灣都應理性思考，這件事情對台灣是否有好處？對雙方關係是否有好處？對台灣在國際中扮演的角色是否有好處？如果有就去支持，不要去酸言酸語，那完全沒有幫助。