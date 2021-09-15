蔡英文左手「兩國論」右手「恢復良性互動」　國台辦批自相矛盾

近來台陸委會、海基會時有「疫後恢復兩岸良性互動」的說法，但台灣總統蔡英文也不忘在國際論壇表態願與「鄰國」和平共存。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，這些言行自相矛盾；肆意謀「獨」挑釁，只會進一步破壞台海和平穩定，給廣大台灣同胞帶來深重災難。



9月15日，大陸國台辦舉行例行記者會。關於蔡英文此前表明「期盼與鄰國在和平穩定且互存的原則下共存」，有分析或評論認為，蔡英文「鄰國」指稱的是大陸。

對此，國台辦發言人朱鳳蓮表示，「大家可能也注意到了，一方面他們在做各種小動作，另一方面陸委會又說，要推動兩岸良性互動。這些言行自相矛盾」。

她強調，台灣是中國不可分割的一部分，兩岸不是國與國關係，這是任何人任何勢力都無法改變的事實。民進黨當局拋出夾帶「兩國論」的言論，不斷進行謀「獨」挑釁，只會進一步破壞台海和平穩定，給廣大台灣同胞帶來深重災難。肆意的挑釁，邪惡的行徑，必將招致正義的行動。

國台辦發言人朱鳳蓮強調，美國試圖「以台制華」，遏制中國發展，是徒勞的。（Facebook@今日海峽）

朱鳳蓮表示，推動兩岸關係和平發展是兩岸的主流民意，關鍵在於雙方均堅持體現一個中國原則的「九二共識」，這是兩岸關係的政治基礎。民進黨當局只有放棄「台獨」分裂立場，回到「九二共識」的政治基礎上來，兩岸關係才能重回和平發展正軌。

至於台立法院新會期將繼續推動「修憲」等議題，以及台灣軍費創新高，朱鳳蓮表示，大陸堅決反對任何形式的「修憲謀獨」行徑，將採取堅決反制措施。島內負責任政黨與人士不應跟風唱和，台灣民眾也應保持高度警惕。

她強調，解放軍採取的所有行動都是為了捍衛國家主權和領土完整，針對的是外部勢力和「台獨」分裂活動，絕非針對台灣同胞；民進黨當局和「台獨」勢力勾連外部勢力，不斷進行「台獨」挑釁，是造成當前台海地區緊張動盪的根源。