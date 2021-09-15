諷中國大陸易怒　台駐美代表蕭美琴：民主不適合亞洲人是謊言

台灣駐美代表蕭美琴日前受邀至「全美議會交流理事會」（ALEC）2021年會發表演說，主持人以台灣大使介紹蕭美琴，蕭美琴也多次以「台灣」來自我表述。

蕭美琴在會中提及台美建立更近一步經貿關係的重要性，並嘲諷中國大陸很容易憤怒，「對台灣的任何作為都感到不悦，無論是台灣的存在，或是在奧運場上擊敗中國的選手」，又指中共認為民主不適合亞洲人，「這是錯誤的謊言，台灣就是一個活生生的例子」。



全美目前約有四分之一的現任州議員為ALEC會員，會員人數高達2,000餘人，為全美頗具規模的跨州地方議會交流組織，ALEC曾多次通過友台決議案表達對台灣及蓬勃台美關係的支持。

全美目前約有四分之一的現任州議員為ALEC會員，會員人數高達2,000餘人，為全美頗具規模的跨州地方議會交流組織，ALEC曾多次通過友台決議案表達對台灣及蓬勃台美關係的支持。（Twitter＠ALEC）

蕭美琴感謝ALEC頒發「國際領袖先鋒獎」給「我的總統蔡英文」，強調蔡英文對於自由市場的承諾，以及對於民主自由的奮鬥。她認為這個獎項，不僅是台灣總統的榮耀，更是給熱愛自由的台灣人民一個肯定，同時也認可了人們守護台灣自由的決心。

蕭美琴也特別感謝ALEC於2020年「協助台美雙邊貿易協定」，她強調，台美的雙邊貿易，對於「兩個國家」來說都是有益的，同時也能降低台灣對中國大陸經濟的依賴度，尤其雙邊貿易協定的必要性，在疫情之下更高了，「因為我們的經濟極度依賴中國，無論是個人防護裝備、用於製藥及醫療器材，及供應鏈的原物料」，台灣要做的是和理念相近的民主國家合作、尊重國際財產權，並遵守國際制度及科學標準。

她表示，唯有在尊重言論自由的社會，才會有創新，並實質推進、促進人類發展的科技，「而不是濫用這些科技，拿來監控並控制人民」。

蕭美琴強調，台灣身處對抗中國共產黨的第一線，每天都面臨政治、經濟，以及軍事上的脅迫，而美國一直以來都是台灣最值得信賴的朋友與夥伴，雙方共同對抗中共的脅迫。蕭美琴又嘲諷的說，中國大陸很容易憤怒，對台灣的任何作為都感到不悦，「無論是台灣的存在，或是在奧運場上擊敗中國的選手」 。

她特別指出，中共認為民主不適合亞洲人，「這是錯誤的謊言，台灣就是一個活生生的例子」。