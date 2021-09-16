台電動機車「獨角獸」遠渡重洋　正式宣佈以SPAC掛牌納斯達克

此前《彭博社》（Bloomberg）傳言，台灣的獨角獸企業，電動汽車領頭羊Gogoro（睿能創意）將會赴美國納斯達克（Nasdaq）上市。Gogoro於9月16日召開記者會，宣佈將與特殊目的購物公司（Special Purpose Acquisition Company，SPAC）Poema Global Holdings （PPGH）達成併購協議，合併後將以Gogoro為存續公司，並以股票代碼「GGR」在納斯達克掛牌，預計將在2022年一季度完成併購。



此項併購雙方將以23.5億美元的企業價值達成合並，Gogoro預計將籌資5.5億美元，其中包括私募資金（PIPE）2.5億美元，以及PPGH持有的信託資金3.45億美元。



台灣的電動機車領頭羊Gogoro宣佈赴美透過SPAC上市。（AFP）

參與此輪私募的投資方，新加入者包括台企鴻海精密、印尼最大的科技集團GoTo Group，而現有增資的投資方包括美國前副總統高爾（Al Gore）創立的世代投資管理公司（Generation Investment Management）、台灣行政院的國發基金、新加坡的淡馬錫控股，以及台企潤泰集團總裁尹衍梁。

此次合併後募得的資金，Gogoro表示將用於多元業務的全球擴張，包括其電池交換訂閲服務、智慧電池與電池交換站、電池交換網路管理系統、電動車輛和電動車輛系統關鍵零組件銷售等。

Gogoro 創辦人、董事長兼執行長陸學森表示，「世界上有許多都市的通勤是透過兩輪運具來進行，城市正以前所未有的方式擁抱永續能源和智慧城市技術，但他們面臨的最大挑戰之一是：從傳統的個人交通系統過渡到更加聰明和永續的移動解決方案。憑藉我們的願景、創新技術、不斷擴大的全球足跡和經驗豐富的管理團隊，Gogoro 處於一個絕佳的位置協助改變城市移動格局，並從超過 五億輛的兩輪車輛全球市場中尋找商機。」

PPGH方面則提到「我們相信 Gogoro 發展的技術差異，結合國際頂尖夥伴的融洽合作，會在世界兩個最大的兩輪車市場，推動不可小覷的成長力道。我們致力於與 Gogoro 優秀的管理團隊合作，支持他們的國際市場拓展計劃，並幫助他們成為一間納斯達克的上市公司。」

業內人士分析，Gogoro近期的擴張腳步快速，掛牌上市吸引資金是相當正常的作法，雖然台灣股市的創新版一直希望Gogoro能在台掛牌，但由於創新板成交量低，交易資格有限制，並非資本市場主流的交易方式，流動性不高，無法達到募資的目的，因此Gogoro選擇美國並不令人意外。