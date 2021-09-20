國民黨主席選舉｜江啟臣：若連任將派員赴陸解決農產品出口問題

針對近日參與國民黨黨中央所辦理的黨主席選舉分區政策說明會，尋求連任的主席江啟臣今日（20日）發出聲明表示，一場主席選舉搞得一蹋胡塗，實在丟臉，大家都看不下去了。

他又指，國民黨不能重演棄柱保朱的老戲碼，過去失落的6年不能重演。他也承諾，若連任將派專家及領袖級特使前往大陸解決農產品出口問題。



江啟臣表示，這一場一塌糊塗的黨主席選舉凸顯陳痾之深已非一天兩天。黨員年齡偏大，缺乏新血，結構與社會嚴重脱節，改革異常吃力，想變一下，阻力重重。

尋求連任的國民黨主席江啟臣指出，2024年台灣總統大選是「台獨工作者」對決「中華民國捍衛者」最重要的一戰，黨主席不能被動等待初選的結果，甚至私心卡位，斷送台灣的未來。 （facebook @ 江啟臣）

江啟臣表示，一年多前，他在大家對黨世代交替、在地化、突破困局的渴望下，接下大敗後的國民黨，力圖改革結構、觀念、文化、注新血等。對內，在民進黨殘酷的追殺下，把支離破碎的結構整合穩住了；對外，從罷免到公投，也重拾了戰力、公信力和信心。

江啟臣說，此刻，他更以清除民進黨的洗腦，化解1450（泛指民進黨支持者）的恐懼為目標，期望繼續帶領國民黨、台灣再度回歸九二共識，務實走上兩岸的正確路。但是，黨員顯然對他所帶領的黨中央的進展不滿意！冰凍三尺非一日之寒，七年之病求三年之艾，終需時間才能水到渠成。

「悲劇正在上演，我非常痛心，也非常不忍！」江啟臣說，眼看這兩三周來的現況，是不是似曾相識？老戲碼又重演，老毛病又再犯，過往耳熟能詳的選舉語言又再現。2016、2020的悲劇，必會重演，國民黨還要像這樣自我折騰多久？

針對近日大陸暫停進口台灣釋迦和蓮霧，江啟臣表示他出身農家，對於農民朋友為生計煩惱的心情，非常能夠感同身受。自去年蔡英文連任以來，兩岸關係急轉直下，如今，農民成為主要受害者。做為最大在野黨，以及曾經開創兩岸大交流大合作的政黨，中國國民黨有責任為農民挺身而出。

中國海關總署發出公告禁止輸入台灣釋迦與蓮霧。（截取自中國海關總署官網）

江啟臣曾公開呼籲，中國國民黨應該回歸兩岸共識，讓貨出去、人進來、大家發大財。他提出以下四項辦法，來替農民解決問題:

一、派遣專家團前往大陸了解釋迦、蓮霧、和菠蘿的安檢情況，找出問題根源。

二、建立兩岸民間溝通機制，協助重大檢疫檢驗突發事件的通報和核查。

三、與大陸有關方面協商，建立第三方檢測機構，協助台灣農產品順利通過大陸海關檢驗檢疫。

四、江啟臣如果獲得連任，將委派領袖級特使出席海峽論壇，並邀請蓮霧、菠蘿和釋迦產地的農民團體與意見領袖，推動民間溝通機制和第三方檢測機構的建立。

江啟臣也向黨內呼籲，在這段時間，黨主席選舉的辯論走向彼此人格毀滅，讓黨員憂心忡忡。如今，農民朋友的生計遭逢重大沖擊，如果現在不能替農民解決問題，談什麼國家的未來前途還是和平大論述都是空中樓閣。與其比賽搭嘴鼓，讓黨員痛心，不如拿出實際行動，讓農民安心。