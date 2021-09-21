台灣未婚率達43.2%創新高　人力機構：房價高、薪資不漲成主因

台灣少子化和老齡化問題嚴重之際，行政院主計總處日前公佈10年一次人口普查結果顯示，去年底台灣25歲至44歲人士未婚率達43.2%，再創新高。有人力機構人士指出，房價高漲、薪資不漲，是造成「不婚主義」當道的最主因。



普查結果顯示，去年台灣常住人口達2383.4萬，近10年平均年增長率降至0.3%。其中，去年底25至44歲人口未婚率達43.2%，換言之在台灣適婚人口中，高達301萬人未婚。該數據和10年前相比高出了近6%，而在1980年，該數據更是只有14.4%。至於生育率方面，1980年台灣新生兒數量為41萬，但去年降至16.5萬，到了2037年，更恐跌破10萬大關，僅9.8萬人。

另據統計，去年台灣15至64歲勞動力人口，亦首次出現負成長，大減16.9萬人。

對於未婚率創新高，台國發會分析，隨着女性教育程度提高，就業機會提升，自主性亦隨之愈高，故不一定要投入婚姻，加上台灣人觀念較歐美保守，未婚生子比例不高，凡此種種都是影響人口、勞動結構的因素。104獵才資深副總晉麗明則認為，房價高漲、薪資不漲是不婚主義當道最主要原因，台灣並非孤例，日本、韓國同樣有此困境。

對於如何應對困境，有國發會官員坦言，年輕人要有穩定工作、自有住宅才有助於催生，單憑提高育兒津貼、減輕民眾育兒負擔恐怕還不夠，因此政府投入更多資源興建公共住宅，並以子女數目作為積分方式，以取得平價住宅成本，冀以此促進生育率回升。