台積電中秋節前開除七名員工　「違背公司核心價值、情節重大」

台灣的晶圓代工領頭羊企業台積電，除了以先進製程聞名之外，也是台灣境內最早引進美式企業管理風格的企業之一，相對來說更為先進成熟的企業管理模式，是台積電在台灣能夠鶴立雞群的「軟實力」，而對於全球愈發重視的ESG（環境、社會責任、公司治理）浪潮，台積電也是積極響應的企業。

台媒《自由時報》9月22日報道，台積電在中秋假期之前傳出一口氣開除七名員工的消息，這對於台積電來說是首例，也引發半導體產業鏈關注，據傳可能其中有人涉嫌向投資人外泄顧客訂單消息。台積電否認了此一傳言，但是證實了確有解僱員工的行為，並表示這七名員工「做出違背公司核心價值的不當行為，因情節重大，公司本着毋枉毋縱的原則，予以相應處分」。

台積電傳出在中秋節前一口氣開除七名員工，引發產業界對齊原因高度猜測及關注。（路透社）

台積電強調，公司一直以來堅守誠信正直，這不僅是台積電最基本也最重要的理念，更是所有台積電員工在執行業務時必須遵守的核心價值；未來台積電也將持續秉持此一原則，併力求所有員工遵守公司相關規定。

半導體供應鏈傳出，台積電在9月13日當周，中秋節前一口氣開除七名員工，其中包括設備相關主管與工程師等，由於一批人遭開除懲處極為不尋常，對台積電來說亦屬首例，引起供應鏈格外關注，據傳其中有人涉嫌向投資人外泄客户訂單商機，也有傳聞跟員工遲到早退又不實打卡的行徑有關；台積電對這些傳言均予以否認，指出這七名員工非同一部門，違反工作規範有別，但對相關細節並未多透露。

台積電員工數超過五萬人，過去雖曾發生過解僱案例，但都屬零星或單一案例，這次卻是一批人遭嚴重懲處，引發業界熱議，內部也形成「風聲鶴唳」的氛圍。