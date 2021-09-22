台蓮霧釋迦遭禁擬提告WTO　學者：大陸過去對台讓利早違反WTO規範

中國大陸禁止台灣蓮霧、釋迦輸入，台灣農委會主委陳吉仲第一時間表示「無法接受」，台灣總統蔡英文及台灣行政院長蘇貞昌也表示中國大陸此舉違反國際貿易規範，表示要向世界貿易組織（WTO）提告。



對此，《聯合報》訪問台灣大學農業經濟學系教授徐世勳，對於台灣政府要提告一事，他表示，過去中國大陸對台灣大量「讓利」且達到最惠國待遇，在雙方沒有成立自由貿易協定下，此種讓利其實也違反WTO規範，對其他會員國不公平、甚至可提告。



大陸暫停台灣釋迦和蓮霧輸入，而新西蘭早前亦以蟲害為由，禁止台灣芒果和荔枝輸入。

對此，陳吉仲表示，大陸片面暫停台灣釋迦、蓮霧進口，政府循正式管道要求對方在9月底前展開技術性諮商，否則將依澳洲模式向WTO提起爭端解決控訴。

對此發言，台灣大學農業經濟學系教授徐世勳接受台媒《聯合報》訪問時表示，中國大陸過去對台灣大量「讓利」且達到最惠國待遇，在雙方沒有成立自由貿易協定下，此種讓利其實也違反WTO規範，對其他會員國不公平、甚至可提告；現在兩岸氣氛不好，大陸自然不會再給台灣優惠，且他們不缺水果，台灣農產品恐逐漸遭到取代，呼籲台灣政府有必要好好溝通。

台灣農委會主委陳吉仲表示中國大陸封禁台灣水果違反國際規範。(中央社)

此外，今年6月份，新西蘭同樣因蟲害禁止台灣的芒果、荔枝輸入，陳吉仲對其表示「尊重」，其「雙重標準」的行徑飽受台灣輿論及網民批評。陳吉仲於9月22日回應到，台灣和新西蘭仍在持續商定恢復進口條件，也指稱中國大陸對台灣的諮商要求相應不理，違反國際規範。

陳吉仲說，國際要求輸入檢疫措施必須基於科學證據，且採取對貿易侵害最小的手段，台紐都依正式程序進行，但中國大陸數度片面暫停台灣水果輸入，都採突襲式「今天通知、明天就禁」，僅書面文字告知未檢附證據，且太平洋臀紋粉介殼蟲在亞洲分佈廣泛，一般國家會燻蒸放行，而非直接禁止輸入。

面對台灣輿論表示WTO模式無法對農民產生即時幫助，詢問是否比照過去處理「菠蘿」的方式，鼓勵台灣人多消費蓮霧及釋迦或拓展其他的外銷點，蘇貞昌9月22日回應，「台灣的水果非常的好，以境內內銷為主，但是外銷亦大受歡迎」。他表示中國大陸用不符合國際貿易規範及習慣的運作方式，突然之間封禁台灣的菠蘿、釋迦及蓮霧，他認為非常不妥當。

蘇貞昌表示，已經循相關程序，如果還是沒有效果，會循相關的國際管道，也積極地拓展外銷，比照菠蘿，會有更好的結果。蘇貞昌還表示，過去一直說「雞蛋不放在一個籃子裏面」，會從各方面來為台灣最好的農產品找最好的出路，讓農民都不受影響，也鼓勵台灣人多多消費。