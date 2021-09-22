陳時中稱台民眾可自由入境美國　AIT：外籍旅客皆須完整接種疫苗

白宮在當地時間9月20日公布聲明，自11月起入境美國須完整接種疫苗，方不須入境隔離，至於接種哪些疫苗可以入境，美國疾病管制與預防中心（CDC）目前的立場表示，獲得美國食品藥物管理局（FDA）以及世界衛生組織（WHO）批准的疫苗，皆為受認可的疫苗，目前尚未底定。



依據當前的定義，符合規範的疫苗有得到FDA核准的輝瑞（BNT）、莫德納（Moderna）、強生（Johnson & Johnson），WHO核准的阿斯利康（AZ）、科興、國藥以及印度Covishield等七款疫苗。



台灣自制的高端疫苗並未在列，引發台灣民眾擔憂，接種它是否能夠符合入境美國的資格，台灣為福部長陳時中於9月21日表示，美國入境新措施主要是放寬現階段對於30多個國家的入境限制，台灣本來就不在禁令內，可以自由入境。

不過，美國在台協會（AIT）新任發言人鄧艾德（Ed Dunn）在9月22日卻「打臉」陳時中，表示自11月初起「所有」外籍成年旅客欲搭機前往美國，必須提供完整接種新冠疫苗的證明。

AIT發言人鄧艾德表示，自11月起「所有」外籍成年旅客欲搭機前往美國，必須提供完整接種新冠疫苗的證明。（AIT官網）

台灣行政院長蘇貞昌9月22日上午在立法院受訪則說到，美國的相關規定是針對有限制的國家，不是對台灣。

鄧艾德指出，如同白宮於9月20日所做的宣布，自11月初起「所有」外籍成年旅客欲搭機前往美國，必須提供完整接種新冠疫苗的證明。鄧艾德強調，先前有關特定地理區域的旅客得根據目前的美國總統文告，取得國家利益豁免證明以前往美國的規定，將會在11月初終止。外籍成年旅客在搭乘赴美國際航班之前都必須完整接種疫苗並出示證明。