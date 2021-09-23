台灣人才流失？　俄羅斯欲創建半導體產業出手挖角工程師

中美兩國的對立形勢，一路從關稅戰升級至貿易戰、科技戰的情況下，科技產品「一個世界，兩套系統」的道路已經愈走愈遠，原有的全球水平分工體系的半導體產業鏈開始從「長鏈」往「短鏈」演變，各主要大國都開始不惜成本的尋求在自家境內建設自主可控的產業鏈。



俄羅斯不例外，俄媒《生意人報》（Kommersant）9月20日報道，在俄羅斯工貿部支持下，俄羅斯國有開發銀行（VEB.RF）麾下的全資公司NM-Tech，從台灣的晶圓代工企業聯華電子（聯電）聘請數十名專家，協助俄國創建半導體產業。聯電則於9月22日回應表示，該報道指稱的專家，並非近期從聯電離職的前任員工，而是十幾年前曾在聯電任職的人員。



俄媒生意人報指出，俄羅斯企業NM-Tech正在招攬聯電的半導體工程師，進駐Angstrem-T工廠。（AFP）

《生意人報》報道指出，NM-Tech聘請的專家包括印製電路板（PCB）開發工程師、設計師和電路工程師，前往NM-Tech旗下位於俄羅斯硅谷（Zelenograd）的Angstrem-T工廠任職，計劃使用自2007年期間從超微（AMD）位於德國德勒斯登工廠採購的設備，生產130奈米至90奈米制程的晶片。

Angstrem-T工廠在2016年受到美國製裁，取得外來技術遭遇困難，經營情形每況愈下，2019年10月被申請破產重組，在2020年NM-Tech以84億盧布（摺合約人民幣7.45億元）買下。

位於俄羅斯硅谷的Angstrem-T工廠。（GPMS）

據《生意人報》採訪的專家表示，雖然130奈米至90奈米制程的晶片並不先進，但是市場對它們的需求卻非常廣泛，俄羅斯電子開發商及製造商協會（ARPE）執行董事伊萬波可夫斯基（Ivan Pokrovsky）表示，Angstrem-T能夠生產各種外圍微電路，可用於模擬、數學邏輯、邏輯、端口介面、控制器及微控制器等電源控制元件。

俄羅斯工貿部推算，俄羅微電子企業若要發展，必須到2030年期間，每年培訓至少一萬人，而現在每年俄羅斯的大學畢業的該領域專家僅約1,500人左右，因此現階段以優惠條件從外國引進專家勢在必行。據悉這批台灣的專家於今年夏季開始陸續抵達，合同年限為五年至十年，資深專家的月薪高達兩萬美元之譜。

英國牛津經濟研究院（Oxford Economics）的「2021國際人才」報告就曾指出，2021年台灣人才外流將達世界第一，其中薪資是關鍵因素，占比達六成。