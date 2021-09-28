內地限電｜胡錫進曾嘲台灣停電敗絮其中　台名嘴諷：怎麼說自己？

中國政府近期實施「能耗雙控」，加上煤炭供應緊張，多處地區「拉閘限電」造成產業及住處電力斷供，引發中國大陸的台商多所抱怨，台灣著名財經專家謝金河於9月27日夜間，在其Facebook發表文章，批評台商對於兩岸政府的停電措施表現「雙標」嘴臉。

謝金河首先表示，9月27日的台灣股市觀測站發布重大訊息公告，表示這很可能是有史以來最忙碌的一天，因為在中國大陸設廠的台商生產基地都受到衝擊，每一家都在重訊公告，意味了過去三十年來，台商在中國的投資既深且廣；但謝金河也意有所指的指出，同樣是大停電，台商柿子專挑軟的吃，反應卻大不相同。



謝金河稱「能耗雙控」會讓中國大陸的製造業垮台，大力唱衰中國大陸的經濟前景。（Facebook@謝金河）

謝金河指出，台灣此前經歷了兩次大停電，一次是2017年8月的全台大停電，蔡英文政府才剛剛執政不久，台灣境內所有媒體都嚴厲譴責，停電也造成上任不久的前台灣經濟部長李世光下台。最近的一次是2021年5月疫情失控之際，台灣因為缺水，加上大停電，在野黨群起呼籲剛剛上台的台灣經濟部長王美花下台，只是後來挺住了。

謝金河批評到，每一次大停電，台灣的工商界領袖一定拿起大聲公痛罵台灣缺人，缺地，缺水，缺電的五缺問題。這一次，中國無預警宣佈限電，所有台商都在股市觀測站發布重訊，沒有一個人敢跳出來抗議。他表示。同樣的大停電，台灣境內的企業大老反應完全不一樣。

謝金河挖苦算帳，前一次台灣大停電，官媒《環球時報》總編輯胡錫進大吃台灣豆腐，彼時胡錫進稱「大停電是很嚴重的管理事故，台灣人口沒有上海多，大陸哪個發達省或者是超大城市，如果隔四年無緣無故出一次大停電，想想看得成多大的笑話，胡錫進笑稱台灣經濟吃老本，敗絮其中，這個島內滿腦子都是政治。」謝金河問，這次中國大停電，不知道胡錫進怎麼說自己？

謝金河也稱，這次中國大停電，合理的說法是為了提前落實碳中和的目標，另一方面，也是在加速淘汰低端產業，但這個做法太急，有點像當年北京移出低端人口般，都有很大的後座力，從9月27日的台灣股市觀測站密密麻麻的重大訊息揭露來看，台商把雞蛋押在中國這個籃子的並不少，最具代表性的是2019年，各界討論台商要不要遷移中國的生產基地時，英業達董事長卓桐華嗆「練哨話」（閩南語的瘋言瘋語之意），如今看起來，令人不勝唏噓。

謝金河指出，這次中國用最強力的限電手段，勢必影響中國大陸一直以來扮演生產基地的角色，東恊及印度的角色可能更加突顯。他表示最近印度股市直衝六萬大關，越南也愈來愈成氣候，世界工廠可能會有更大的轉變。這是下一個世界值得觀察的大趨勢。