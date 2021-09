新冠肺炎｜彭博抗疫排名：大陸排名前半　台灣仍居下游

美媒彭博社(Bloomberg)於周二(28日)以「當我們學會與Delta共處時,最好和最差的地方」(The Best and Worst Places to Be as We Learn to Live With Delta)為題,發布全球抗疫排行榜(Covid Resilience Ranking)。其中兩岸三地方面,香港排名第20名,中國大陸排名第23名,而台灣則位居第42名,仍居下游。



彭博社發布最新一期抗疫排行,兩岸三地表現各不同。圖為珠海一座檢疫站。(AFP)

彭博社每個月以「疫苗接種率」、「封鎖嚴重性」、「航班飛行力」以及「開放接種旅客的旅行路線」等四項指標,針對53個主要經濟體進行排名。此次排名前五名分別為愛爾蘭、西班牙、荷蘭、芬蘭及丹麥,這些國家的疫苗覆蓋率均在68%以上,並且受惠於歐盟允許完全接踵疫苗者自由入境的政策決定,而前十名的非歐洲國家僅有排名第六的阿拉伯聯合大公國以及排名第九的加拿大。而美國受到Delta變種病毒株的影響陷入混亂,排名降至第28名。

東南亞各國此次亦受到疫情影響,多數廠商陷入停工狀態,在此次排行榜中墊底,印尼、泰國、馬來西亞、越南和菲律賓排名墊底,彭博社認為該地區的疫情可能已經到達頂峰,但是其出口業仍持續受到煎熬。

兩岸三地方面,香港以綜合分數70分排名第20名,中國大陸綜合分數69分排名第23名,台灣則以57分排名第42名。