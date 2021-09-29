趙少康：共機每天繞台但民眾不在乎　或令中共懷疑是否要繼續

台北市議員羅智強發起的「台北智會」9月29日召開成立記者會，並發布第一次民調。國民黨名人、中廣董事長趙少康，美麗島電子報董事長吳子嘉，孫文學校總校長張亞中等皆應邀出席。



根據「台北智會」針對台北市民進行的首次民調，42.6%的人擔心兩岸發生戰爭。 36.8%的人認為國民黨執政最能確保兩岸和平。 46.3%的人認為美國會出兵幫助台灣。

趙少康同日在Facebook發文指出，「兩岸政策定錨來一場（國民）黨內大辯論！」

中廣董事長趙少康9月29日表示，建議國民黨主席當選人朱立倫上任後，仿效民進黨曾經舉辦的「兩岸議題大辯論」讓國民黨大破大立，放膽辦一場黨內大辯論。 （facebook @ 趙少康）

趙少康說，兩岸關係涉及美中台三方利益，解讀該民調，對美中台來說都是憂喜參半。因為歷經阿富汗撤兵、美英澳組成「澳英美聯盟」（AUKUS）後，美國背叛法國，當全世界都不信任美國時，還有46.3%的台灣民眾相信美國會出兵協防台灣，「如果我是美國人」，一定覺得很感動。另一方面，「面對台灣民眾的信賴，美國更希望採取戰略模糊，要我們自我防衛，別依賴他們。」

趙少康認為，台灣的擔憂是身為「潛在火藥庫」，竟然居不安也不思危，如果同樣狀況發生在日本、韓國，當地人民早就嚇死了，只有台灣人最處變不驚。喜的則是台灣人面對兵兇戰危照樣安心過日子。至於中共的喜憂則是共機每天擾台，台灣人竟還是不在乎，可能讓中共懷疑還要不要繼續繞台？

趙少康強調，全世界都在擔心台海可能發生戰爭下，只有台灣人不在乎，一切都是民進黨長期大內宣、洗腦下的結果。建議國民黨主席當選人朱立倫上任後，仿效民進黨曾經舉辦的「兩岸議題大辯論」，讓國民黨大破大立，放膽辦一場黨內大辯論，在主席選舉過後，好好討論各方立場，也許可以為國民黨的兩岸政策找出第三條路。