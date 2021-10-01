美智庫座談會：岸田文雄親中變抗中　日本料阻華入CPTPP

日本的執政黨自民黨於9月29日舉行總裁選舉，最終由前外務大臣岸田文雄在第二輪選舉以257票的得票數，擊敗了「黨內異端」河野太郎，預計將在10月4日接過菅義偉的棒，成為第100任日本總理大臣。



據中央社報道，美國智庫詹姆士敦基金會（Jamestown Foundation）在9月30日舉辦線上座談會，邀美國學者與前官員探討台日關係升温對東亞區域的影響，華府智庫史汀生中心（The Stimson Center）日本計劃與東亞計劃主任辰巳由紀表示，岸田文雄過去屬於親中派，但是卻在選舉期間提出強硬的對中政策，她認為這標示着台灣具有重要性已成為共識，未來岸田文雄對北京的態度不會軟化。

辰巳由紀指出，岸田文雄長年被視作親華派，但自民黨黨魁選戰開打後，卻成為第一個提出抗中政策的候選人，例如設立人權特別顧問職位，處理中國人權侵犯問題等，這體現日本政治菁英間討論台灣、台日關係脈絡上的改變，也看出日本對台灣重要性、台海出事日本應扮演何種角色等議題，在共識上有重大轉變。她表示「不知道怎麼更好形容，但我真的不認為外界會看到日本對中國姿態軟化，即便在岸田執政下，而他過去可是被認為對中最軟的人。」

岸田文雄在第二輪投票擊敗河野太郎，當選自民黨總裁。（共同社）

至於日本態度近年為何發生重大轉變，辰巳由紀表示，日本與台灣在地理位置鄰近，若台海出事，極可能迅速演變成日本的事。即便過去沒有公開說，維繫台海和平穩定及避免台灣遭武統，一向是日本重要外交政策與國安利益重心。

辰巳由紀還指出，驅使日本更公開在台灣議題利益上表態的，是中國日益具侵略性的行徑，不只在東海，在南海也是。另外，北京在日本周遭動作越來越多，也頻頻侵犯台灣防空識別區（ADIZ），這些都是原因。

前美國國防部亞太事務副助理部長、現任威爾遜學人中心（Wilson Center）亞洲計劃主任鄧志強（Abraham Denmark）則預測，美日台未來會深化經濟關係，包括在雙邊與多邊方面。

談到兩岸爭取加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），鄧志強說，他有信心日本會反對中國加入，許多人則預期日本會呼籲外界支持台灣入會案，但這恐怕有重大地緣政治風險，尤其美國不是CPTPP一員，若中國報復起來，能為日本做的有限，但也指出深化台灣對外經濟連結對美國、日本都有利，不論是透過雙邊貿易協定或是CPTPP。

前美國國務院亞太助卿史達偉（David Stilwell）則表示，談到台日合作，許多人第一個想到的就是最危險、最令人焦慮的軍事關係，但其實日台雙方在許多領域都有合作機會，例如外交、資訊和經濟。他舉出多個例子，包括立陶宛讓台灣在其首都設立以「台灣」為名設立代表處、近90名捷克國會議員2020年8月不顧中國反對訪問台灣、美國前總統特朗普（Donald Trump）派衛生部長與國務次卿赴台等，他認為這些方面的外交舉措應持續下去。