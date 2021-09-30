內地限電｜雲南政府傳減產九成工業矽　衝擊台灣光電廠

中國大陸近來實行「能耗雙控」，多地出現「拉閘限電」讓產業及民生用電受限的狀況，其衝擊持續擴大。9月30日傳出，中國生產工業矽的重鎮雲南省，當地政府為了降低能源消耗，勒令當地矽生產業者至今年12月減產90%。



此舉對於志在達成「再生能源佔比20%」能源政策的台灣當局，肯定會形成衝擊。據台媒《經濟日報》9月30日的報道指出，台灣境內的太陽能業者表示，此舉可能讓太陽能矽原料再度漲價，並進一步推升模組價格上漲，影響之下業者恐只能如實反應成本，並可能讓下游電廠建置再度出現觀望並放緩。



雲南省政府傳將減產90%的工業矽，可能對太陽能業者造成衝擊。（美聯社）

中國大陸在全球矽生產佔大多數，然而其工業矽工廠卻是利用燃煤發電廠的電力運作，工業矽提煉後的多晶矽是所有太陽能板板的主要材料，在材料佔比中高達95%。市場傳出，工業矽生產重鎮雲南省政府為了降低能源消耗，勒令產矽業者從年9月起至12月減產90%，工業矽價格自今年8月以來已飆漲約300%。市場預料，雲南政府的大幅減產，將刺激太陽能矽原料出現一波漲勢。

台灣境內的太陽能業者表示，今年上半年原物料價格漲勢又急又猛，不少太陽能接單之後，原物料成本大漲，使得多數台灣太陽能今年上半年出現虧損。不過業者也指出，先前來不及反應原料上漲的訂單大致都已在今年上半年出貨完畢，之後新接訂單都採用浮動報價。

業者進一步指出，浮動報價是在下游客户訂下需求量之後，到真正接近出貨前才以當前原料成本確認出貨價格，因此對太陽能模組及電池來說，若後續矽原料成本再上漲，也只能調漲模組價格反應原料成本。不過業者也指出，並不樂見原物料價格續飆漲，發電建置成本高漲後，可能讓下游的發電開發及建置出現觀望、甚至停滯，對能源發展不利。

台灣政府此前也曾嘗試自行生產多晶矽，除用於太陽能板材料外，也可用做半導體材料，台灣行政院麾下的國發基金曾於2010年帶頭設立「寶德能源」，出資參與的台企包含台亞石油、華新、昱晶、中美晶等，並獲得時任台灣副總統蕭萬長大力支持。

彼時台積電亦大力購買台灣太陽能企業茂迪的股權，產業形勢看來一片欣欣向榮，不過遇上中國大陸的各級政府大力補貼境內太陽能產業，多晶矽供過於求而價格崩跌，寶德能源在原料及產品均價格波動劇烈的情況下，融資過程艱困，台灣行政院長蘇貞昌在2020年3月便拍板不再對其進行融資，最終尚未投產的寶德於該年宣告破產。