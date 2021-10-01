大陸封禁台灣水果　台農委會：10月向WTO提報　減仰賴單一市場

中國大陸在今年（2021）3月份因檢測出介殼蟲，禁止台灣的菠蘿輸入，之後又在今年9月的中秋節假期期間，檢測出台灣輸入的釋迦、蓮霧有病蟲害，同樣禁止輸入，台灣官方均表示無法接受中國大陸的如此打壓，要求中國提出證據，否則要告上世界貿易組織（WTO）。

台灣農委會於9月30日表示，目前尚未獲得中國方面的回應，將預計10月中旬提案至WTO的食品衛生檢驗及動植物防疫檢疫委員會（SPS），並且預期11月例行會議可處理此案。



台灣農委會主委陳吉仲表示對於中國大陸禁止輸入台灣水果的作法是不能接受的。（楊永年／多維新聞）

台灣農委會9月30日赴台灣行政院進行「台灣水果外銷現況與未來精進措施」的報告，表示將擴展中國以外的水果外銷市場，例如釋迦將加強冷凍與加工，避免受到檢疫條件限制。

台灣行政院長蘇貞昌裁示，請台灣農委會全力推動相關因應措施，避免果農受到禁止外銷的影響，並拿出改善外銷結構，又能治本的好辦法，也表示要強化外銷冷鏈供應鏈、加強品管及防檢疫，以符合更多國家的市場要求，提升台灣水果的外銷競爭力，持續擴大外銷新興市場，降低仰賴單一市場的風險。

台灣農委會副主委陳駿季於會後記者會說道，中國檢測出來的都是低風險病源，依照國際慣例可在當地直接處理後輸入，台灣農委會也已提交田間管理精進辦法給中國，但都未獲任何回應，也提到仍盼與中國透過技術平台處理水果檢疫問題，但若無法協商，就會透過WTO處理貿易爭端，預計10月中旬將在WTO麾下的SPS提案，希望11月召開的例行性會議能處理此案。

陳駿季指出，香港、新加坡、馬來西亞不須檢疫，可直接外銷，而冷凍後的「菠蘿釋迦」（釋迦的一品種）可以銷往日本，農委會將依照不同品項解決菠蘿釋迦被中國禁止輸入的問題，同時，也會與其他國家談判檢疫條件，創建外銷供果園，確保外銷水果的品質。