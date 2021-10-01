大陸封禁台灣水果　台農委會：10月向WTO提報　減仰賴單一市場

中國大陸在今年（2021）3月份因檢測出介殼蟲，禁止台灣的菠蘿輸入，之後又在今年9月的中秋節假期期間，檢測出台灣輸入的釋迦、蓮霧有病蟲害，同樣禁止輸入，台灣官方均表示無法接受中國大陸的如此打壓，要求中國提出證據，否則要告上世界貿易組織（WTO）。
台灣農委會於9月30日表示，目前尚未獲得中國方面的回應，將預計10月中旬提案至WTO的食品衛生檢驗及動植物防疫檢疫委員會（SPS），並且預期11月例行會議可處理此案。
台灣農委會9月30日赴台灣行政院進行「台灣水果外銷現況與未來精進措施」的報告，表示將擴展中國以外的水果外銷市場，例如釋迦將加強冷凍與加工，避免受到檢疫條件限制。
台灣行政院長蘇貞昌裁示，請台灣農委會全力推動相關因應措施，避免果農受到禁止外銷的影響，並拿出改善外銷結構，又能治本的好辦法，也表示要強化外銷冷鏈供應鏈、加強品管及防檢疫，以符合更多國家的市場要求，提升台灣水果的外銷競爭力，持續擴大外銷新興市場，降低仰賴單一市場的風險。
台灣農委會副主委陳駿季於會後記者會說道，中國檢測出來的都是低風險病源，依照國際慣例可在當地直接處理後輸入，台灣農委會也已提交田間管理精進辦法給中國，但都未獲任何回應，也提到仍盼與中國透過技術平台處理水果檢疫問題，但若無法協商，就會透過WTO處理貿易爭端，預計10月中旬將在WTO麾下的SPS提案，希望11月召開的例行性會議能處理此案。
陳駿季指出，香港、新加坡、馬來西亞不須檢疫，可直接外銷，而冷凍後的「菠蘿釋迦」（釋迦的一品種）可以銷往日本，農委會將依照不同品項解決菠蘿釋迦被中國禁止輸入的問題，同時，也會與其他國家談判檢疫條件，創建外銷供果園，確保外銷水果的品質。