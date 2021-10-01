解放軍高階的電戰機，除了在珠海航展展出殲16D攻擊性電戰戰機外，解放軍高機密的運9G（高新11號）電戰機（台軍稱：通信對抗機）也久違再度出現在台灣周邊。



9月27日，一架運9G繞飛至台灣東南外海防空識別區，殲16搭配空中預警機、反潛機則於台海中線東南繞飛，引發緊張。9月29日，4架殲16與運8G遠幹機，又再度挑戰台海中線東南區域。9月30日，傳出清晨又有緊急狀態，目前機型不明，但是據稱有電戰機出現。

9月27日，英國航母打擊群，包夾台灣東西兩面南下航行，解放軍最高機密的運9G電戰機，大膽繞至台灣東南海域，與英航母打擊群對峙，可見運9G的戰力。（台灣國防部提供）

電戰機被台灣媒體稱為「踹門」機，也就是一旦台海開戰，電戰機作為電子攻擊的第一波，在奪取空優之前，有癱瘓台灣防空系統、雷達、通訊系統的能力，一旦台灣重要指管通情繫統遭到重度干擾、沒有有效的電子反反制（ECCM）防護能力的話，則可讓解放軍戰機如入無人之境，奪取空優。

這是美軍從越戰時代、一路發展至今的「野鼬作戰」（Wild Weasel）模式，軍事術語稱為「防空壓制」（Suppression of Enemy Air Defenses, SEAD）作戰，以往僅有西方國家有此能力，如今解放軍在各型高新計劃機順利投產、且換代之後，如今已經將自主研製的SEAD作戰模式成行。

殲16D的推出，解放軍自創的成熟防空壓制作戰，已有自信可以對台進行戰術處置。（Twitter @彩雲香江）

從9月23日早晚共24架軍機包夾台灣的大陣仗開始，幾乎天天都有對台SEAD作戰的模擬飛行，而9月27日出現相當機密的運9G電戰機，其等級是目前解放軍最高機密級的電戰干擾機，久違出現在台灣周邊，更顯得台海局勢緊張。

根據台灣國防部統計，2021年開年至今，解放軍軍機共計進入台灣西南空域165天，如果記入其他空域則高達190天，架次共518架。而光是9月份，至今已經持續29天，僅一天未派機擾台，台軍驅離紀錄9越共92次。根據公開紀錄，9月份29天派遣的軍機，僅僅運8G遠干機就出現27天，可見解放軍運用「踹門」機的戰術已經日漸成熟，且在台灣周邊實戰演練電子作戰，其戰力成長不可忽視。

9月29日，正當英美澳AUKUS聯盟首度集結三大航母戰鬥群，於台灣東南菲律賓海域進行實兵操演當下，解放軍「踹門」機群照常演練，4架殲16搭配運8G高新4號，對付台灣綽綽有餘。（台灣國防部提供）

而9月27日出現的運9G，一般認為其為解放軍空軍最高機密，未來是以殲20匿蹤戰機為作戰夥伴，專門搭配殲20的科技而研發的高新11號工程。是運8G遠幹機（高新4號）的下一代產品，主要目標應該是美軍軍機艦，並非台軍。因為台軍缺乏電子反反制、反干擾等設施能力，故使用運8G已經足夠。

一般認為，9月27日運9G現蹤台灣東南海域，大膽單機擔任干擾電戰演練，應該是針對當時正在台灣東南菲律賓海域集結的美、澳、英三大航母戰鬥群集結演練的高強度實戰演習而來。而9月27日當天，一艘英國皇家海軍航母打擊群023級巡防艦里士滿（HMS Richmond）通過台海，應該與運9G的行動有關。