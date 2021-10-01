自由潛水世錦賽移除台灣國旗惹議　美日韓俄等國聲援移除各自國旗

《中央社》報道，台灣選手參加自由潛水世錦賽，主辦單位國際自由潛水發展協會（AIDA）在轉播時，突然移除選手成績表上的台灣國旗。主辦單位解釋，此舉是為了能夠順利轉播，因帶有台灣國旗的直播訊號，在中國一直受到干擾。

事件引發爭議，日本、俄羅斯、美國等至少10個國家的選手聲援台灣，紛紛也要求移除各自的國旗。

及至周五（30日），AIDA在官方網站上發出聲明向台灣道歉，指會從錯誤中吸取教訓。



自由潛水世錦賽在地中海島國塞浦路斯舉行。（Facebook圖片）

據報道，台灣共有5名選手遠征地中海島國塞浦路斯，參加自由潛水世界錦標賽。惟在周二（28日），AIDA突然在轉播畫面中移除台灣國旗，令台灣選手侯一明成為當天的44名出賽選手中，唯一一名選手沒有顯示國旗。

經AIDA TAIWAN詢問與了解，得知由於帶有台灣國旗的直播訊號，在中國一直受到干擾，影響中國方面的轉播。AIDA為了能夠順利轉播，在沒有告知AIDA TAIWAN與台灣選手的情況下，自行決定撤下轉播畫面上的台灣國旗。AIDA TAIWAN發言人吳秉宥提到，AIDA有強調整件事並非有中國贊助商的施壓。

AIDA執委會主席魯蘇（Alexandru Russu）在當天已有為此事向台灣選手致歉，但表明不打算後續賽事的轉播恢復顯示台灣國旗，僅會提供改放中華台北奧會旗或維持國旗空白兩個選擇，最終台灣選手選擇後者。

台灣選手被移除國旗一事引發爭議，不少其他參賽選手聲援台灣，日本、俄羅斯、美國、克羅地亞、荷蘭、澳洲、韓國、法國、德國、斯洛文尼亞等至少10個國家的選手，事後均要求也移除其國旗。

至少10個國家的選手聲援台灣，事後均要求也移除其國旗。（Facebook圖片）

事件擾攘兩天後，AIDA周五在官方網站上刊登聲明向台灣道歉，承認是團隊在短時間處理不佳，但會從錯誤中吸取教訓，未來將開設不同的直播，以防止這種情況再次發生。AIDA並承諾，會在下次視像會議中討論這此事，亦會回答所有國家的問題，並希望解決可以紛爭。