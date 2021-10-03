九二共識是走向統一?　朱立倫：堅持「中華民國民主自由」為前提

日前，國民黨前主席洪秀柱受訪時表示，「『九二共識』就是走向統一，應該要勇敢講出來」。對此，新晉國民黨主席朱立倫回應表示，他與日本、美國等國一樣，都堅決反對「台獨」，呼籲民進黨務必要說清楚講明白，他也表示堅持「中華民國民主自由」，是國民黨的前提，反對任何傷害「中華民國」與「民主自由的舉措」。



朱立倫10月3日在同黨立委謝衣鳳、楊瓊櫻、台中市議員吳瓊華及前立法委員顏寬恆的陪同下，造訪台中市烏日區進行謝票，正式投入罷免台灣深綠小黨台灣基進立委陳柏惟的「刪Q行動」，呼籲當地民眾踴躍出席10月23日的罷免投票。朱立倫也對其當選國民黨主席後，對於九二共識、國民黨人事安排等問題，做出了若干回覆。

朱立倫在10月3日造訪台中市烏日區謝票，並投入台灣基進立委陳柏惟罷免案的投票行動。（朱立倫提供）

對於國民黨人事安排部份，朱立倫表示將於10月4日開始着手進行安排，而其中尤為受到關注的，就是關於拉攏郭台銘回國民黨的事情，朱立倫認為國民黨就是要愈大愈好，因此不管深藍、淺藍或中間選民，都要積極爭取其支持，也歡迎任何支持中華民國及國民黨的人士。

而對於「刪Q行動」部份，朱立倫表示這個行動不僅僅是「刪Q」，而是「刪0活動」，他說到陳柏惟日前在國會評鑑拿到「0顆星」、「0提案」、「0通過」的「三0立委」，是一名不專注於本業且不適任的立委，對於當地群眾自發性對其發起罷免案，表示樂見其成。

朱立倫痛批道，台中人最辛苦的就是「用肺發電」（當地的台中火力發電廠為台灣規模最大的燃煤電廠），當初陳柏惟賴以當選的選舉的政見之一就是要關閉中火，但其當選後不但沒有絲毫表現對台中人民「用肺發電」的體恤，還大力主張大麻合法化，對此他認為這不僅僅是為了台中人的肺部健康着想，同時也是一場「反毒」與「支持大麻」的戰爭，呼籲當地群眾要為了健康和「反毒」着想，積極參與罷免投票。