雙十節︱台外交部再犯低級錯誤　宣傳影片「誤植瑞士山為玉山」

10月10日逢台灣的「雙十節」，台灣外交部特別製作了「2021，台灣有你」的短片，以13種語言發布於社交平台。台媒「民視新聞」於10月3日報道指出，有眼尖的網民發現，該影片中出現標名為「玉山主峰」的畫面，竟誤用了位於瑞士境內亞本塞山區的畫面，台灣外交部發現有誤撤換影片之時，已有超過兩萬點擊數。



台灣外交部推出的「2021，台灣有你」影片，遭網民指出片頭「玉山頂峰」的圖，實際上是瑞士的亞本塞山區。（截圖自中華民國外交部Youtube）

台灣外交部製作的「雙十」影片涵蓋「健康台灣，抗疫有你」、「民主台灣，守護有你」、「創新台灣，共榮有你」及「文化台灣，傳承有你」等四個單元，向國際社會介紹台灣在抗疫、民主外交、經濟及文化領域的事情。該影片被翻譯成泰文、阿拉伯文、意大利文、西班牙文等13國語言，在臉書（Facebook）、推特（Twitter）等社交平台上播映。

影片一開始出現的雄偉高峰空拍畫面，看起來像台灣第一高峰玉山，卻其實是瑞士的亞本塞山區。據台媒「民視新聞」，有眼尖的登山山友發現畫面不對勁，原本影片畫面中的亞本塞山區的稜線、山峰起伏坡度與台灣玉山確有幾分相像，但從植批茂密程度還是可以做出區別。

台灣外交部查證後確認是外包廠商誤植畫面，用到了瑞士亞本塞山區的畫面，已緊急要求改正，並已上傳修正後的版本。不過，由於原影片早在9月16日發布，因此網民直呼「世界級大笑話」、「如果有瑞士美山也不錯啦」。

甫卸任國民黨主席的立委江啟臣細數過去台灣外交部頻頻出包，在2016年國慶酒會看板上把香港街景當成台灣夜市，2017年第二代晶片護照把美國杜勒斯機場當成桃園機場航廈，並指出這是台灣外交部第三次犯錯，此前，護照誤印浪費新台幣8000萬元公帑，江啟臣批評台灣外交部將責任歸咎承包印製的中央印製廠。

日前台灣當局為了推廣綁定「數碼五倍券」，推出了由台灣行政院政務委員唐鳳拍攝的「唐鳳獸」，由於該段片遭吐槽質感廉價，且看完後還是無法了解如何操作，拍攝費用甚至高達新台幣20萬元（摺合約人民幣46,429元），因此遭譏浪費公帑，國民黨籍新北市議員葉元之甚至直接仿製該影片風格的「專業問政」影片來挖苦唐鳳，表示他拍攝影片沒有花費任何一毛錢。台灣政府近來連續出現拍攝宣傳影片出狀況，將納稅人血汗錢用於「大內宣」之前或許還需要增強下品質管控能力。