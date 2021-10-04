台灣經濟部全資管轄公司訂在公投日招考　被指阻止公民投票

台灣經濟部全資管轄的公營事業「台灣中油股份有限公司」（中油）於10月1日發布招考簡章，該簡章標示將錄取754名人員，筆試時間訂在12月18日，不過當天卻恰好與台灣的四大公民投票案（護藻礁、核四重啟、反萊豬進口、公民投票與大選同時舉行）撞期，引發台灣經濟部是否故意阻止公民投票的爭議。



「核四重啟」公投案的發起人黃士修於10月4日在Facebook上表示，台灣中選會早已將公投日期訂在12月18日，但是中油公司卻將2021年的僱用人員招考訂在同一天，讓報考者不容易進行投票。

「核四重啟」公投案發起人黃士修表示，中油公司配合台灣經濟部，故意選在與公投案同一日進行考試，是為了降低公投案的通過率。（Facebook＠黃士修）

黃士修表示，台灣經濟部麾下的全資公營事業中，台電公司及中油公司為招考人數最多者，2020年的中油公司僱用人員招考，參加筆試的人數就超過1萬3,000人，而這也不包括陪考人員及工作人員。

黃士修指出，四大公投案之中，「護藻礁」與「重啟核四」兩案都涉及全面性的重大能源政策，而台灣經濟部為其主管機關，他控訴中油公司竟配合台灣經濟部在10月1日發布公告，故意將僱用人員招考訂在公投同一天。

黃士修也提到，2020年6月上旬，前高雄市長韓國瑜的罷免案中，台灣交通部麾下的台灣高鐵公司推出針對設籍高雄的大學生返鄉的優惠票，目的是為了衝高罷免投票的投票率，以增加罷免成功概率。台灣國防部麾下的國防大學，其三軍指揮參謀學院入學考試原本剛好與「罷韓投票」同日，也配合該罷免案的投票而延期。

黃士修說道，大家都知道民進黨急了，因為公投結果可能會打破政客的利益結構，他指出接下來類似這種打壓只會層出不窮，而且不擇手段，並指控民進黨政府愈害怕人民出門投票，就愈反映枱面下有多骯髒。

國民黨籍的台北市議員參選人詹為元也表示，今年原本預計在8月28日舉行的公投，因為受到新冠疫情的影響，在7月2日就拍板決定順延到12月18日，中油公司在明知如此的情況下還將考試日期訂在同一天，只能說明中油公司要不是政治操作，故意選在該日降低投票率，要不就是藐視民主權利的行使，根本不在意公民票。

根據台灣《公民投票法》規定，公投案件若要通過並生效，有效同意票必須超過不同意票，且有效同意票應達全部投票權人總數四分之一以上。