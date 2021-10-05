解放軍單日52架戰機擾台創新高　美國務院：強烈敦促停止施壓脅迫

解放軍過去4天派出149架軍機擾台，單日數量頻創新高。美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）周一（4日）加強措辭，代表美方「強烈敦促」北京停止施壓脅迫台灣，批評中國行徑破壞區域和平與穩定。



解放軍軍機擾台數量10月以來頻創新高，根據台國防部統計，10月1日至4日分別有38架、39架、16架及56架共機侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ），其中4日的56架是台國防部去年9月17日開始揭露解放軍軍機動態以來，數量最多一次。

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美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）4日召開記者會，有記者關切解放軍軍機近日擾台規模堪稱史無前例，並詢問他是否認為這與美國提升區域軍事部署有關。普萊斯不願對中共動機多加揣測，但表示美國「強烈敦促」（strongly urge）北京，勿在軍事、外交和經濟上施壓與脅迫台灣。

台灣中央社認為，與過去單純僅用「敦促」兩字相比，普萊斯顯然加強措辭，透露美方對中共不理會國際關切、持續軍事脅迫台灣感到急迫。

美國國務院發言人普萊斯就解放軍軍機擾台表示，強烈敦促停止施壓脅迫台灣。（AP）

在此之前，普萊斯3日也曾主動發聲明關切共機擾台，批評北京破壞區域和平穩定。美國國務院過去針對共機侵擾多是記者詢問後被動回應，主動發聲明關切並不多見；普萊斯前一次主動發聲明關切共機擾台是在1月23日，當時解放軍明顯提高擾台頻率。

中國外交部發言人華春瑩4日曾就普萊斯聲明回應稱，「台灣是中國的台灣，輪不到美國說三道四。美方有關言論嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，對外發出極為錯誤和不負責任的信號。」華春瑩還表示將採取一切必要措施，堅決粉碎任何「台獨」圖謀。