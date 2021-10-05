晶片荒｜美國要求交出數據　台積電劉德音：肯定有人囤積車用晶片

全球晶圓代工領頭羊台積電近來參與白宮主辦的半導體峰會，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）要求與會企業在45天內交出包含庫存、銷售紀錄及訂單等的數據資料，讓台積電再度成為台灣輿論的關注焦點。

台積電董事長劉德音近日接受美國《時代雜誌》（TIME）專訪，他表示台積電正在積極協助改善全球晶片短缺的狀況，並通過數據多重檢核來了解客户真正需求，從中他也觀察到「車用晶片供應鏈中，肯定有人在囤積晶片」。



劉德音在《時代雜誌》於10月1日刊出的專訪中，首度明確談及車用晶片供應鏈有人囤貨的問題。

業界分析指，從供應鏈近況來看，先前車用晶片缺貨，確實在部分市場通路商有囤貨現象，特別是中國大陸市場，而台積電本身既已釐清實際問題，又大舉提升車用微控制器（MCU）代工產能，車用訂單塞車狀況較兩個月前改善，並且讓真正有迫切需求的客户能早點獲得產品。先前台積電祭出漲價措施，也是「以價制量」的重要策略。

2021年諸多車企受困於「晶片荒」，因而被迫減少生產量。（路透社）

關於此段期間車用晶片短缺導致美國車廠減產，以及間接造成的就業問題，劉德音認為，一開始車廠立即指責台積電產能短缺，「但我告訴他們，你是我客户的客户的客户。我怎麼能優先考慮其他人而不給你晶片？」還表示「在全球晶片短缺下，被送到工廠的晶片數量，比運用於產品的還多，這意味供應鏈中肯定有人在囤積晶片。」

劉德音強調，為了解決問題，台積電團隊運用不同的數據多重檢核，以了解哪些客户真正需要，哪些客户在囤貨。他說，「我們也在學習，因為以前不需要這樣」，這也迫使他做出艱難的決定，推遲對沒那麼迫切需要的重要客户訂單。劉德音也直言，「有時客户可能不滿意，但我們只需要為行業做最好的事情。」

為解決車用半導體短缺問題，台積電已展開多項行動，除了釐清客户真實需求，也快速拉高相關產能。台積電先前提到，2021年上半年已成功地將車用半導體產品的重要元件之一的MCU產量年增約30%。台積電還規劃2021年全年MCU產量提升近60%。

該報道也指出，一些意見認為，台灣實際上被「矽盾」保護着，因為入侵台灣造成的供應鏈干擾也將衝擊中國經濟。然而，隨着緊張局勢與晶片重要性同時升高，一些分析家重新評估該觀點。史丹福大學斯伯格里國際研究所（FSI）中國軍事安全政策專家梅惠琳（Oriana Skylar Mastro）說，實際控制全球晶片供應鏈或許讓台灣更易，而非更少遭攻擊，讓中國大陸更能主導和平條款。

劉德音對此則不以為然，堅稱北京的入侵威脅被誇大，他說「台灣絕不會製造引發戰端的行動」，他認為台灣無法單獨主導兩岸關係，「這真的是美中關係」。至於美國致力將晶片製造帶回美國，劉德音表示「半導體在地化不會增加供應鏈韌性，或許還會降低韌性」，並表示「美國應專注他們的強項：系統設計、人工智能、量子運算等那些前瞻事情」。